Juegos para hoy en la MLB; 21 de septiembre de 2025

Este domingo, 21 de septiembre, no será un domingo cualquiera, motivado a que culminará la penúltima semana de la ronda regular de esta campaña 2025 en Las Mayores y ante lo atractivo que luce esta jornada, te mostraremos la lista de desafíos a continuación.

En esta oportunidad hay que resaltar no solamente que lanzará un pitcher venezolano, sino que habrá duelo brazos criollos en el choque entre Phillies y Cascabeles.

Juegos para hoy en la MLB:

- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 1:35pm

- Atléticos de Oakland vs Piratas de Pittsburgh 1:35pm

- Bravos de Atlanta vs Tigres de Detroit 1:40pm

- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 1:40pm

- Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York 1:40pm

- Guardianes de Cleveland vs Mellizos de Minnesota 2:10pm

- Padres de San Diego vs Medias Blancas de Chicago 2:10pm

- Azulejos de Toronto vs Reales de Kansas City 2:10pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis 2:15pm

- Marlins de Miami vs Rangers de Texas 2:35pm

- Angelinos de Anaheim vs Rockies de Colorado 3:10pm

- Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 4:10pm

- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 4:10pm

- Marineros de Seattle vs Astros de Houston 7:00pm

- Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay 7:35pm.