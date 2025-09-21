Juegos para hoy en la MLB; 21 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS
Este domingo, 21 de septiembre, no será un domingo cualquiera, motivado a que culminará la penúltima semana de la ronda regular de esta campaña 2025 en Las Mayores y ante lo atractivo que luce esta jornada, te mostraremos la lista de desafíos a continuación.
En esta oportunidad hay que resaltar no solamente que lanzará un pitcher venezolano, sino que habrá duelo brazos criollos en el choque entre Phillies y Cascabeles.
Juegos para hoy en la MLB:
- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 1:35pm
- Atléticos de Oakland vs Piratas de Pittsburgh 1:35pm
- Bravos de Atlanta vs Tigres de Detroit 1:40pm
- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 1:40pm
- Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York 1:40pm
- Guardianes de Cleveland vs Mellizos de Minnesota 2:10pm
- Padres de San Diego vs Medias Blancas de Chicago 2:10pm
- Azulejos de Toronto vs Reales de Kansas City 2:10pm
- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis 2:15pm
- Marlins de Miami vs Rangers de Texas 2:35pm
- Angelinos de Anaheim vs Rockies de Colorado 3:10pm
- Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 4:10pm
- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 4:10pm
- Marineros de Seattle vs Astros de Houston 7:00pm
- Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay 7:35pm.