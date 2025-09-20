MLB: Mellizos deciden terminar con la temporada de Pablo López (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho Pablo López fue retirado prematuramente de su apertura del viernes frente a los Guardianes de Cleveland debido a una molestia en el antebrazo derecho. El incidente ocurrió durante la tercera entrada, cuando el abridor de los Mellizos de Minnesota realizó una jugada defensiva en la que se lanzó por una pelota, provocando la tensión muscular que lo obligó a abandonar el montículo.

Evaluaciones médicas

Durante el fin de semana, López fue sometido a estudios de imagen que descartaron daños estructurales. La resonancia magnética confirmó que su ligamento colateral cubital (UCL) está completamente intacto, lo que representa un alivio para el cuerpo médico y técnico de los Mellizos . A pesar de que la lesión fue catalogada como leve, el equipo decidió colocarlo en la lista de lesionados por 15 días, cerrando así su participación en la temporada.

Números de Pablo López en la temporada 2025

A sus 29 años, Pablo López cierra la campaña 2025 con una destacada actuación: una efectividad de 2.74 y un WHIP de 1.11 en 75.2 innings lanzados. Su consistencia en la lomita lo consolidó como uno de los brazos más confiables de la rotación de Minnesota, a pesar de que las lesiones limitaron su participación en la recta final.

Mick Abel llamado desde las menores

En respuesta a la ausencia de López, los Mellizos han llamado al prospecto Mick Abel desde Triple A, St. Paul. Abel, considerado una de las promesas del pitcheo en la organización, tendrá la oportunidad de cerrar la temporada con experiencia en Grandes Ligas, mientras el equipo evalúa sus opciones para 2026.

Recuperación sin contratiempos para el Spring Training

De no haber sido el cierre de la temporada, Pablo López probablemente habría perdido solo una apertura antes de reincorporarse a la rotación. Según los reportes médicos, la lesión no afectará su rutina habitual de preparación durante el receso de invierno, y se espera que esté completamente recuperado para el inicio de los entrenamientos primaverales.

