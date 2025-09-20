MLB: Regreso de Wilyer Abreu se vuelve a retrasar (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano Wilyer Abreu deberá esperar al menos un día más para reincorporarse oficialmente al roster activo de los Medias Rojas de Boston. Aunque el jugador voló desde Boston con la esperanza de ser activado el sábado, el cuerpo técnico decidió posponer su regreso tras evaluar su carga de trabajo reciente.

“Lo más probable es que sea mañana”, declaró el mánager Alex Cora a Sean McAdam de Masslive.com, confirmando que la activación está cerca pero aún no concretada.

Un mes fuera por lesión en la pantorrilla

Abreu fue colocado en la lista de lesionados el 21 de agosto, retroactivo al 18, debido a una distensión en la pantorrilla. Aunque inicialmente se pensó que podría evitar ingresar a la lista, el tiempo de recuperación se extendió a casi un mes completo.

“Fue duro”, reconoció Abreu. “No esperaba estar fuera tanto tiempo. Pero ahora estoy listo, y eso es lo más importante”.

El viernes, Abreu completó una sesión de corrido de bases en Fenway Park y el sábado realizó ejercicios en el George Steinbrenner Field de Tampa. El equipo consideró que el viaje y el trabajo físico acumulado eran suficientes por el momento.

Listo para contribuir en la recta final y los playoffs

Abreu se mostró dispuesto a asumir cualquier rol que el equipo necesite: “Estoy listo para jugar el resto de los partidos y los playoffs. Si me necesitan en el outfield o como bateador designado, estaré preparado”.

Primera experiencia en postemporada para el venezolano

Con los Medias Rojas en plena lucha por la clasificación, Abreu podría vivir su primera experiencia en playoffs. “Sé que esto es muy importante para nosotros, para el equipo y para la ciudad. Cuando lleguemos, va a ser muy divertido”, concluyó con optimismo.