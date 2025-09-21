MLB: Giancarlo Stanton llegó a 450 jonrones en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Giancarlo Stanton volvió a demostrar por qué es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas. En el primer inning del encuentro ante los Orioles, el slugger de los Yankees de Nueva York abrió el marcador con un potente jonrón de tres carreras ante el japonés Tomoyuki Sugano, consolidando una victoria clave para su equipo.

Este batazo no solo significó una ventaja temprana, sino también un hito personal: Stanton alcanzó los 450 cuadrangulares en su carrera en MLB, una cifra que lo coloca en una élite histórica de poderosos toleteros.

Septiembre irregular, pero con poder intacto

A pesar de que el mes de septiembre ha sido complicado para el jardinero de 35 años (con apenas 10 hits en 55 turnos y 28 ponches) Stanton ha mantenido su capacidad de producir carreras. En lo que va del mes, suma cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas, demostrando que su poder sigue siendo decisivo en momentos clave.

En la temporada 2025, Stanton presenta una línea ofensiva de .268/.341/.575, con 21 cuadrangulares, 56 carreras impulsadas y 33 anotadas en 256 apariciones al plato. Aunque su promedio de bateo ha sido irregular, su slugging lo mantiene como una amenaza latente en el corazón del lineup.

¿Puede alcanzar los 500 jonrones?

Con 450 jonrones en su haber, la pregunta surge: ¿podrá Giancarlo Stanton llegar a los 500 cuadrangulares? Si bien las lesiones han sido un factor recurrente en su carrera, su capacidad para conectar batazos largos sigue vigente. A este ritmo, y si logra mantenerse saludable, alcanzar esa marca histórica parece posible en las próximas dos temporadas.