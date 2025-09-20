Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


CLE 8
MIN 0


WSH 5
NYM 3


CHC 3
CIN 6


ATH 0
PIT 2


BOS 6
TB 3


MIA 4
TEX 3


NYY 6
BAL 1


Game Over
SEA 6
HOU 4
TOR 1
KC 2


SD 7
CWS 3


MIL 3
STL 2


LAA 3
COL 0
B: 4
S: 0
O: 1
PHI 3
AZ 4
B: 1
S: 0
O: 1
SF 4
LAD 2
B: 2
S: 0
O: 3

SF
76-78 (.494)
4
Baja 3rd 3 outs
2

LAD
87-67 (.565)
Al regreso
Drew Gilbert
Drew Gilbert
Heliot Ramos
Heliot Ramos
Rafael Devers
Rafael Devers
Así defienden
M. Conforto A. Pages T. Hernández F. Freeman T. Edman M. Muncy M. Betts B. Rortvedt T. Glasnow
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
4 0 0 - - - - - - 4 5 0
2 0 0 - - - - - - 2 1 0
Entradas SF LAD
Bryce Eldridge pega doble (1) con elevado fuerte a jardinero izquierdo Michael Conforto. Heliot Ramos anota Willy Adames anota Matt Chapman anota. 3 0
Drew Gilbert recibe base por bolas. Bryce Eldridge anota Jung Hoo Lee a 3ra. Casey Schmitt a 2da. 4 0
Max Muncy batea jonrón (19) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Freddie Freeman anota. 4 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Ramos LF 2-1 1 0 0 .258
R. Devers 1B 2-0 0 0 0 .250
W. Adames SS 1-1 1 0 0 .228
M. Chapman 3B 1-0 1 0 0 .235
B. Eldridge DH 2-1 1 0 3 .091
J. Hoo Lee CF 2-2 0 0 0 .264
C. Schmitt 2B 1-0 0 0 0 .235
P. Bailey C 2-0 0 0 0 .219
D. Gilbert RF 0-0 0 0 1 .205




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kai-Wei Teng 3.0 2 1 6 74-39 6.37
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 0 .282
M. Betts SS 1-0 0 0 0 .259
F. Freeman 1B 1-0 1 0 0 .292
M. Muncy 3B 1-1 1 1 2 .250
T. Hernández RF 0-0 0 0 0 .244
T. Edman 2B 2-0 0 0 0 .225
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .280
M. Conforto LF 1-0 0 0 0 .197
B. Rortvedt C 1-0 0 0 0 .163




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Glasnow 3.0 4 5 3 72-42 3.38

San Francisco
LA Dodgers
5 H 1
0 HR 1
6 TB 4
4 DEB 4

San Francisco
LA Dodgers
6 K 3
39 ST 42
1 H 5
2 BB 4
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 87 67 .565 - W3
Padres 84 71 .542 3.5 W1
D-backs 77 77 .500 10.0 L2
Giants 76 78 .494 11.0 L2
Rockies 42 112 .273 45.0 W1
Probabilidad de ganar
65.1 %
3 parte baja
(B:2 S:0 O:3)

San Francisco 4 - 2 LA Dodgers
Tommy Edman batea elevadito de out a tercera base Matt Chapman en territorio de foul.
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 74 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Lance Barksdale
ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


CLE 8
MIN 0


WSH 5
NYM 3


CHC 3
CIN 6


ATH 0
PIT 2


BOS 6
TB 3


MIA 4
TEX 3


NYY 6
BAL 1


Game Over
SEA 6
HOU 4
TOR 1
KC 2


SD 7
CWS 3


MIL 3
STL 2


Baja 9th ver en vivo
LAA 3
COL 0
B: 4
S: 0
O: 1
Alta 8th ver en vivo
PHI 3
AZ 4
B: 1
S: 0
O: 1
Baja 3rd ver en vivo
SF 4
LAD 2
B: 2
S: 0
O: 3
San Francisco Giants
76-78 (.494)
4
Baja 3rd
3 outs
2
Los Angeles Dodgers
87-67 (.565)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Ramos LF 2-1 1 0 0 .258
R. Devers 1B 2-0 0 0 0 .250
W. Adames SS 1-1 1 0 0 .228
M. Chapman 3B 1-0 1 0 0 .235
B. Eldridge DH 2-1 1 0 3 .091
J. Hoo Lee CF 2-2 0 0 0 .264
C. Schmitt 2B 1-0 0 0 0 .235
P. Bailey C 2-0 0 0 0 .219
D. Gilbert RF 0-0 0 0 1 .205




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kai-Wei Teng 3.0 2 1 6 74-39 6.37
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 0 .282
M. Betts SS 1-0 0 0 0 .259
F. Freeman 1B 1-0 1 0 0 .292
M. Muncy 3B 1-1 1 1 2 .250
T. Hernández RF 0-0 0 0 0 .244
T. Edman 2B 2-0 0 0 0 .225
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .280
M. Conforto LF 1-0 0 0 0 .197
B. Rortvedt C 1-0 0 0 0 .163




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Glasnow 3.0 4 5 3 72-42 3.38
Probabilidad de ganar
65.1 %
3 parte baja (B:2 S:0 O:3)

San Francisco 4 - 2 LA Dodgers
Tommy Edman batea elevadito de out a tercera base Matt Chapman en territorio de foul.

San Francisco
LA Dodgers
5 H 1
0 HR 1
6 TB 4
4 DEB 4

San Francisco
LA Dodgers
6 K 3
39 ST 42
1 H 5
2 BB 4
Al regreso
Drew Gilbert
Drew Gilbert
Heliot Ramos
Heliot Ramos
Rafael Devers
Rafael Devers
Así defienden
M. Conforto A. Pages T. Hernández F. Freeman T. Edman M. Muncy M. Betts B. Rortvedt T. Glasnow
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Giants 4 0 0 - - - - - - 4 5 0
Dodgers 2 0 0 - - - - - - 2 1 0
Entradas SF LAD
alta Bryce Eldridge pega doble (1) con elevado fuerte a jardinero izquierdo Michael Conforto. Heliot Ramos anota Willy Adames anota Matt Chapman anota. 3 0
alta Drew Gilbert recibe base por bolas. Bryce Eldridge anota Jung Hoo Lee a 3ra. Casey Schmitt a 2da. 4 0
baja Max Muncy batea jonrón (19) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Freddie Freeman anota. 4 2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 87 67 .565 - W3
Padres 84 71 .542 3.5 W1
D-backs 77 77 .500 10.0 L2
Giants 76 78 .494 11.0 L2
Rockies 42 112 .273 45.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 74 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Lance Barksdale

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé La Rinconada Jesus Luzardo Cristiano Ronaldo
Sabado 20 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)