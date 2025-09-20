|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|4
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|0
|Entradas
|SF
|LAD
|1º
|Bryce Eldridge pega doble (1) con elevado fuerte a jardinero izquierdo Michael Conforto. Heliot Ramos anota Willy Adames anota Matt Chapman anota.
|3
|0
|1º
|Drew Gilbert recibe base por bolas. Bryce Eldridge anota Jung Hoo Lee a 3ra. Casey Schmitt a 2da.
|4
|0
|1º
|Max Muncy batea jonrón (19) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Freddie Freeman anota.
|4
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Ramos LF
|2-1
|1
|0
|0
|.258
|R. Devers 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.250
|W. Adames SS
|1-1
|1
|0
|0
|.228
|M. Chapman 3B
|1-0
|1
|0
|0
|.235
|B. Eldridge DH
|2-1
|1
|0
|3
|.091
|J. Hoo Lee CF
|2-2
|0
|0
|0
|.264
|C. Schmitt 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.235
|P. Bailey C
|2-0
|0
|0
|0
|.219
|D. Gilbert RF
|0-0
|0
|0
|1
|.205
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kai-Wei Teng
|3.0
|2
|1
|6
|74-39
|6.37
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|0
|.282
|M. Betts SS
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|F. Freeman 1B
|1-0
|1
|0
|0
|.292
|M. Muncy 3B
|1-1
|1
|1
|2
|.250
|T. Hernández RF
|0-0
|0
|0
|0
|.244
|T. Edman 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.225
|A. Pages CF
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|M. Conforto LF
|1-0
|0
|0
|0
|.197
|B. Rortvedt C
|1-0
|0
|0
|0
|.163
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tyler Glasnow
|3.0
|4
|5
|3
|72-42
|3.38
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|5
|H
|1
|0
|HR
|1
|6
|TB
|4
|4
|DEB
|4
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|6
|K
|3
|39
|ST
|42
|1
|H
|5
|2
|BB
|4
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Giants
|4
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Dodgers
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|0
Ver más