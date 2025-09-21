¡Leyenda del beisbol! Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Anaheim disputaron este sábado una nueva jornada de acción contra los Rockies de Colorado en Coors Field, recinto donde se impusieron por marcador de tres carreras a cero.

La gran figura de la noche fue el toletero Mike Trout, quien sellaría la tercera carrera de su equipo con un bambinazo en la octava entrada, logrando un hito histórico en el llamado 'Rey de los Deportes'.

Habiendo dos outs en la pizarra y con cuenta de tres bolas y un strike, el slugger de la novena californiana dio swing a una bola alta y afuera para mandarla hacia lo más profundo del jardín central.

Este sería su cuadrangular número 400 de por vida en el beisbol de las Grandes Ligas, uniéndose a cincuenta y ocho peloteros más que han alcanzado esta increíble cifra en sus respectivas trayectorias.

A lo largo de su carrera, el nacido en Nueva Jersey ha tenido casi seis mil turnos al bate en los que ha promediado para .294 con cuatrocientos jonrones y 1748 carreras impulsadas. En 2025, tiene promedio de .229 y veintidós vuelacercas.