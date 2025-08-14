Shohei Ohtani le gana la batalla a Mike Trout con increíble pitcheo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani se enfrentó por primera vez como lanzador ante exequipo en las Grandes Ligas. Su presentación frente a los Los Angeles Angels provocó que el MVP de la Liga Nacional se viera las caras nuevamente ante Mike Trout.

El japonés tuvo su presentación más larga en la presente temporada de Las Mayores contra los angelinos. Pese a que permitió cuatro carreras, el nipón ponchó a siete rivales y no otorgó boletos en cuatro entradas y un tercio. Aunque dejó a su novena ganando, los actuales campeones fueron remontados en los innings finales y cayeron por la mínima (6-5) en la jornada de este miércoles por la noche.

Además del duelo entre las franquicias vecinas, la mirada estaba cuesta en el cruce entre Shohei Ohtani y Mike Trout, que se volvían a ver las caras desde que ese enfrentamiento en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Japón se proclamó campeón con ponche de la superestrella a la figura de los Angels.

Ohtani le gana la batalla a Mike Trout

Ohtani ganó fácilmente el segundo y tercer asalto contra Trout, ponchándolo parado dos veces. En el segundo chocolate, la estrella de los Dodgers registró uno de los ponches más rápido en su carrera con una velocidad de 100.7 millas por hora. El pitcheo solo es superado por los lanzamientos a 102.0 mph (vs Vinnie Pasquantino), 101.4 mph (vs Kyle Tucker), 101.0 mph (vs Rafael Devers) y 100.9 mph (vs Stallings), de acuerdo con Sara Langs.

El 'Unicornio' estuvo cerca de alzar su primera victoria desde que regresó a lanzar en MLB. Logan O'Hoppe conectó sencillo para remolcar dos carreras y darle la vuelta al marcador en la parte baja del octavo inning. El cruce entre Ohtani y Trout fue el primer enfrentamiento pitcher-bateador entre dos jugadores que han ganado tres veces el MVP en la historia de las Grandes Ligas.