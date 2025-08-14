Resultados MLB: 13 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Ya culminó el "ombligo" de semana y con él, se fue una nueva jornada del mejor beisbol del mundo. Por lo tanto, toda la fanaticada de la pelota, merece estar al tanto de cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

La principal característica de esta jornada, sin duda alguna, fue la buena producción de carreras, observándose un buen número de cuadrangulares en la mayoría de los enfrentamientos.

Resultados de la MLB:

- Tigres de Detroit 1-0 Medias Blancas de Chicago

- Piratas de Pittsburgh 5-12 Cerveceros de Milwaukee

- Nacionales de Washington 8-7 Reales de Kansas City

- Rockies de Colorado 6-5 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 6-4 Rangers de Texas

- Padres de San Diego 11-1 Gigantes de San Francisco

- Phillies de Philadelphia 0-8 Rojos de Cincinnati

- Marineros de Seattle 3-4 Orioles de Baltimore

- Marlins de Miami 13-4 Guardianes de Cleveland

- Mellizos de Minnesota 4-1 Yankees de Nueva York

- Cachorros de Chicago 4-1 Azulejos de Toronto

- Medias Rojas de Boston 1-4 Astros de Houston

- Bravos de Atlanta 11-6 Mets de Nueva York

- Dodgers de Los Angeles 5-6 Angelinos de Anaheim

- Rays de Tampa Bay 8-6 Atléticos de Oakland.