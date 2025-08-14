MLB

Resultados MLB: 13 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 01:27 am

En esta oportunidad hubo un gran movimiento de rayitas y varios peloteros se fueron para la calle 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Ya culminó el "ombligo" de semana y con él, se fue una nueva jornada del mejor beisbol del mundo. Por lo tanto, toda la fanaticada de la pelota, merece estar al tanto de cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

La principal característica de esta jornada, sin duda alguna, fue la buena producción de carreras, observándose un buen número de cuadrangulares en la mayoría de los enfrentamientos.

Resultados de la MLB:

- Tigres de Detroit 1-0 Medias Blancas de Chicago 

- Piratas de Pittsburgh 5-12 Cerveceros de Milwaukee 

- Nacionales de Washington 8-7 Reales de Kansas City 

- Rockies de Colorado 6-5 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 6-4 Rangers de Texas 

- Padres de San Diego 11-1 Gigantes de San Francisco

- Phillies de Philadelphia 0-8 Rojos de Cincinnati 

- Marineros de Seattle 3-4 Orioles de Baltimore 

- Marlins de Miami 13-4 Guardianes de Cleveland 

- Mellizos de Minnesota 4-1 Yankees de Nueva York 

- Cachorros de Chicago 4-1 Azulejos de Toronto 

- Medias Rojas de Boston 1-4 Astros de Houston 

- Bravos de Atlanta 11-6 Mets de Nueva York 

- Dodgers de Los Angeles 5-6 Angelinos de Anaheim 

- Rays de Tampa Bay 8-6 Atléticos de Oakland.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Juan Soto Miguel Andujar Marcell Ozuna EEUU
Jueves 14 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB