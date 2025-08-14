Carlos Carrasco sufre dura embestida de los Mets en su regreso al Citi Field

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York volvió a ver a Carlos Carrasco sobre un montículo de Grandes Ligas, solo que esta vez fue en Queens y no en el Bronx. Y es que el lanzador venezolano le tocó enfrentar a los Mets en su tercera apertura con el uniforme de los Bravos de Atlanta.

Cookie regresó al Citi Field dos temporadas después de su última presentación allí, justo cuando finalizó su aventura de tres zafras con los metropolitanos. Esta vez no la pasó nada bien y tras dos innings de labor toleró seis imparables (un jonrón) y seis carreras, además que regaló tres bases por bolas y ponchó a dos contrarios.

Sin piedad ante Carrasco

Las cosas empezaron muy mal para Carlos Carrasco y el conjunto de Atlanta. En la misma primera entrada, Francisco Lindor lo recibió con un doble, en tanto que Juan Soto y Brandon Nimmo negociaron boletos. Acto seguido, Pete Alonso pegó un sencillo al jardín central para empujar dos, mientras que Cedric Mullins remolcó otra con elevado de sacrificio.

Para el segundo capítulo, Francisco Lindor se embasó nuevamente con otro imparable, lo que permitió que Juan Soto conectara un cuadrangular de dos carreras por los lados del jardín central. Minutos más tarde, el lanzador venezolano fue castigado con dobles de Brandon Nimmo y Jeff McNeil para el 6 a 0 de ese entonces.

Ante la mala presentación, el manager Brian Snitker optó por reemplazar al larense con Aaron Bummer en el tercer inning. Si bien eran seis carreras de desventaja, los Bravos remontaron con un rally de nueve rayitas en la alta del cuarto, dejando así al venezolano sin decisión.

