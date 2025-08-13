MLB: Carlos Carrasco va por su tercera victoria del 2025 ante los Mets

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este miércoles 13 de agosto, el lanzador venezolano de los Bravos de Atlanta, Carlos Carrasco, será el abridor de su organización en el segundo duelo de una serie de tres compromisos ante los Mets de Nueva York en el Citi Field. No solo subirá a la lomita a darle una salida de calidad a su equipo, sino que su principal objetivo es demostrar que todavía tiene la calidad suficiente para estar en las Grandes Ligas.

El serpentinero de 38 años llegó al conjunto de Georgia en un cambio desde los Yankees de Nueva York el pasado 28 de julio. Desde este momento, ha lanzado en dos compromisos, con 11.2 innings de labor, nueve carreras permitidas, cuatro boletos, siete ponches y efectividad de 6.94.

En la que será su tercera apertura con este uniforme, enfrentará a una de sus ex franquicias, ya que estuvo con los Mets desde la campaña 2021 hasta el 2023. Por lo tanto, ya conoce a varios de los toleteros que hacen vida en el roster que dirige su compatriota Carlos Mendoza, lo que puede ser un factor más que determinante a su favor para alcanzar la victoria.

Carlos Carrasco – Bravos de Atlanta

A pesar de conocer muy bien a sus rivales de turno, solo los ha enfrentado por espacio de 1.1 entradas lanzadas. Por lo tanto, debe ejecutar una estrategia a la perfección, con la finalidad de evitar la mayor cantidad de carreras posibles.

Asimismo, mejor conocido como el “Cookie”, ya tiene 16 años de trayectoria en la Major League Baseball y, año tras año, se ha convertido en una inspiración para la nueva generación por todo lo que ha superado a lo largo de su carrera y, en cada apertura, deja en evidencia que es uno de los mejores latinos de la última década.

En resumen, Carlos Carrasco tendrá un nuevo reto por delante al enfrentar al conjunto metropolitano en su búsqueda de cerrar con broche de oro esta temporada regular en el mejor béisbol del mundo con la organización de los Bravos de Atlanta.