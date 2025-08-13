Salón de la Fama hace lanzamiento ceremonial en su primera casa en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El recién electo Salón de la Fama de Grandes Ligas, CC Sabathia, estuvo presente este martes donde inició su carrera en Grandes Ligas, en la casa de los Guardianes ge Cleveland, el Progressive Field.

El siniestro realizó el lanzamiento ceremonial del enfrentamiento entre los otrora Indios y los Marlins de Miami ante la presencia de 21.874 espectadores. Sabathia está en el salón de la Fama de los Guardianes desde 3 de agosto de 2024.

Sabathia en Cleveland

El lanzador zurdo inició su carrera en 2001 con los Indios de Cleveland. Ese año tuvo registro de 17 victorias y cinco derrotas con 4.39 de efectividad.

Su mejora campaña con los aborígenes fue la 2007, cuando tuvo registro de 19 juegos ganados y siete perdidos con 3.21 de efectividad. Ese año se quedó con el único premio Cy Young de su carrera.

Pasó siete campañas y media con el conjunto de Ohio, antes de ser traspasado a los Cerveceros de Milwaukee en 2008. Al año siguiente firmaría un contrato multianual con los Yankees de Nueva York, con quienes se mantuvo hasta su retiro en la temporada 2019.

Con los Indios de Cleveland, CC Sabathia dejó marca de 106 victorias (el 13.º puesto en la historia de la franquicia) y 71 derrotas con una efectividad de 3.83. En 237 aperturas, el siniestro permitió 1435 imparables, 650 carreras limpias, 144 cuadrangulares, otorgó 498 boletos y ponchó a 1265 rivales (el séptimo puesto).