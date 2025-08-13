Willson Contreras es retirado del juego tras pelotazo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras, inicialista de los Cardenales de San Luis, fue retirado del juego del martes contra los Rockies de Colorado debido a una contusión en el pie derecho, según informó Derrick Goold del St. Louis Post-Dispatch. El pelotazo ocurrió en la cuarta entrada, cuando Contreras recibió un lanzamiento que impactó directamente en su pie. Aunque logró terminar ese inning, fue sustituido defensivamente al inicio del sexto episodio.

Reacción de frustración tras el impacto

Visiblemente molesto por haber sido golpeado por un lanzamiento por décima octava vez en la temporada (y probablemente por el dolor en su pie derecho) Contreras rompió el bate sobre su rodilla y arrojó con furia los dos pedazos al terreno. Contreras lidera la Liga Nacional en golpeados.

Evaluación médica descarta daño estructural

El diagnóstico preliminar indica que se trata de una contusión, lo que sugiere que no hay daño estructural en el pie del pelotero de 33 años. Esta noticia trae alivio al cuerpo técnico de los Cardenales que temía una lesión más grave dada la forma en que Willson Contreras abandonó el terreno de juego. Sin embargo, el equipo podría optar por mantenerlo fuera de acción en el juego del miércoles como medida de precaución.