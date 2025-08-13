Ranger Suárez es vapuleado en Cincinnati y extiende su mal momento

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes volvió a enfrentar a Phillies de Filadelfia y Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park. Esta vez, el conjunto de casa logró imponerse con pizarra de 6 a 1, un resultado que no favoreció en lo absoluto a Ranger Suárez.

El lanzador venezolano entró nuevamente en un slump y sigue sin conocer la victoria desde hace par de semanas, algo que sin duda comienza a preocupar a la organización. Para esta cita, su línea de trabajo fue de 5.1 innings en los que toleró 10 hits (un jonrón) y seis carreras, con dos bases por bolas y tres ponches.

Ranger continúa en declive

Ranger Suárez fue de más a menos durante el compromiso. Sus dos primeras entradas las resolvió por la vía rápida, dominando sin tantos apuros a los seis bateadores de turno. Sin embargo, los problemas comenzaron a llegar a partir del tercer capítulo.

Y es que luego de dos outs, el venezolano permitió un doble de Spencer Sterr que remolcó las dos primeras anotaciones del juego. Tiempo después, en el cuarto episodio, Miguel Andújar le hizo daño con un soberbio jonrón para extender a tres la ventaja de Cincinnati.

Los inconvenientes se presentaron una vez más en el quinto. Allí llenó las bases tras regalar un boleto, golpear a un bateador, y tolerar un sencillo de Elly De La Cruz. Pero afortunadamente para él, resolvió las cosas al dominar a Andújar con un inofensivo rodado.

El manager Rob Thomson le dio el voto de confianza a Ranger Suárez para el sexto, aunque solo pudo dominar a uno de los seis bateadores que enfrentó. Esta vez José Trevino impulsó dos más con un sencillo productor, y justo fue el encargado de pisar el home con la sexta carrera ante los envíos del relevista Joe Ross.

Por su parte, cabe mencionar que con los dos abanicados de esta apertura superó la barrera de los 100 en la presente campaña. Es así como el de Pie de Cuesta ya cuenta con cinco temporadas seguidas con al menos la centena de ponches en sus registros.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2025