MLB: ¡Un ejemplo! José Altuve le da clases de bateo de Mauricio Dubón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de los éxitos recientes de Astros de Houston, con par de Series Mundiales y múltiples títulos divisionales, el nombre de José Altuve sale a la palestra, pues ha sido la cara de la franquicia, donde seguramente se retire, pasando toda su carrera con el mismo uniforme.

Pero el legado del venezolano va más allá de lo que hace sobre el terreno de juego, tanto con el madero como custodiando la intermedia y en ocasiones los jardines, como sucedió este 2025, sino que aporta liderazgo y veteranía en el dugout.

El venezolano es la referencia ofensiva de Astros de Houston

Así se demostró este 12 de agosto, previo al encuentro en Houston ante Medias Rojas de Boston, cuando compartió sus conocimientos ofensivos con el utility hondureño Mauricio Dubón.

En un video que se compartió en las redes sociales de la organización texana, se va a José Altuve explicándole sus técnicas para ser mejor bateador, bien sea la posición corporal, al igual que la forma en la toma el bate para así poder conectar más imparables.

Nadie mejor que el jugador venezolano, quien este 2025 batea ya para .285, con 127 hits conectados en 116 compromisos, además de un porcentaje de slugging de .473 y un OPS de .821.

José Altuve busca mejorar los números del hondureño Dubón

Añadido a eso, totaliza 21 cuadrangulares, 18 dobles y un triple, con 63 carreras impulsadas y 66 anotadas, rumbo a establecer mejores registros que los dejados en la temporada 2024.

Mientras, en cuanto a Mauricio Dubón, que durante su lesión en 2023 lo relevó en la intermedia, exhibe un average de .263, con 18 dobletes y cinco jonrones, además de 25 carreras empujedas y 33 anotadas en 94 compromisos.