Pete Alonso es el nuevo rey del jonrón en Queens (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El slugger de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, conectó dos cuadrangulares ante los Bravos de Atlanta y se convirtió en el líder absoluto de jonrones en la historia de la franquicia, superando la marca de Darryl Strawberry con un total de 254 bambinazos.

El primer batazo llegó en la tercera entrada ante el abridor Spencer Strider, un cañonazo de dos carreras que lo llevó a los 253 jonrones en su carrera y quedar en solitario en el primer lugar de la organización. Minutos después, en el sexto inning, Alonso volvió a sacarla del parque frente al zurdo Austin Cox, ampliando su récord a 254 vuelacercas.

Siete temporadas de poder

Alonso logró esta hazaña en su juego número 965 con los Mets, 144 menos que los 1.109 compromisos que necesitó Strawberry para alcanzar los 252 jonrones. Desde su debut en 2019, cuando lideró la Liga Nacional con 53 cuadrangulares, Alonso ha mantenido una producción constante, superando los 30 jonrones en cada temporada completa.

Líder entre líderes

Con este hito, Alonso se une a un selecto grupo de jugadores activos que lideran a sus franquicias en jonrones: Mike Trout (Angelinos), Giancarlo Stanton (Marlins) y Manny Machado (Padres). Su impacto va más allá de los números; representa el corazón ofensivo de los Mets y un símbolo de fidelidad a la ciudad de Nueva York.

Un impulso para los Mets en plena lucha

El récord llega en un momento clave para los Mets, que buscan asegurar un lugar en los playoffs. Con 43 juegos restantes en la temporada, Alonso ya suma 28 jonrones en 118 juegos, proyectando otra campaña de alto calibre. Su liderazgo será vital para revertir la reciente racha negativa del equipo y mantener viva la esperanza de octubre.

A sus 30 años y con un contrato vigente de dos años por 54 millones de dólares, Pete Alonso tiene tiempo de sobra para ampliar su récord y consolidarse como uno de los grandes cañoneros de la era moderna. En Queens, ya lo coronaron como el nuevo rey del jonrón.