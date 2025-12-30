Lesión pone fin a la carrera de Barnes: El prometedor hijo de Into Mischief es retirado a un nuevo rol

Suscríbete a nuestros canales

Barnes, el costoso potro de dos años que generó grandes expectativas en la hípica, dice adiós a las pistas tras sufrir una distensión en un tendón. El ejemplar, que no logró terminar el Grado 1 Malibú el domingo pasado, iniciará ahora su nueva faceta como semental en Hill 'n' Dale Farm en Kentucky.

Adquirido como yearling por Zedan Racing Stables, Inc. por la impresionante suma de $3,200,000 en las ventas Fasig-Tipton de Saratoga en 2023, Barnes (hijo de Into Mischief en All American Dream por American Pharoah) fue considerado un prospecto de élite desde el primer momento. El nombre del potro honró al asistente del entrenador Bob Baffert, Jimmy Barnes.

Reacciones del Salón de la Fama y Propietarios: Caballo Retiro Nuevo Rol

El entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert, expresó su decepción por la temprana baja: "Barnes fue un dosañero impresionante, imprescindible. Es un caballo grande, enorme, hermoso, con calidad y mucha velocidad. Justo se convertía en un talento importante de Grado 1 antes de torcerse el tendón. Esto resultó en una gran decepción, ya que esperábamos un gran año en la pista".

El agente de sangre, Donato Lanni, quien participó en la adquisición del caballo, compartió la visión del equipo: "En el momento en que lo vimos, supimos que debíamos comprarlo. Bob lo amaba absolutamente, al igual que yo. No encontrará un caballo más guapo que Barnes en ninguna parte. Es un individuo extremadamente imponente con una presencia extraordinaria, hijo del padre más influyente de nuestro tiempo. Brillante y hermoso son las dos palabras que mejor lo describen".

Trayectoria y Logros en la Pista

Barnes debutó con victoria en su carrera inaugural en noviembre de 2024 en Churchill Downs. Este triunfo marcó el primer starter de Baffert en la pista después de una suspensión de tres años.

El potro cerró su trayectoria con un récord de 7: 3-1-1. Sus triunfos incluyen las victorias en clásicos de grado en el San Vicente (G2) en Santa Anita y el Perryville (G3) en Keeneland en 2025. Además, sumó un tercer puesto en el H. Allen Jerkens (G1) en Saratoga.

Un Futuro en la Cría: Semental

Barnes se une al staff de sementales de Hill 'n' Dale. John G. Sikura, presidente de la granja, destacó las cualidades del nuevo semental:

"Barnes es un caballo muy grande, hermoso y guapo. Es hijo de un padre líder perenne, Into Mischief. Proviene de un pedigrí de tierra de Kinsman American de primer nivel que incluye a ganadores de Grado 1 como Spinning Round, Majestic Warrior y Dream Supreme. Me encanta ver toros de yeguas de cría tan fuertes con un pedigrí como A.P. Indy, Seeking the Gold y Dixieland Band. La calidad y la clase abundan en toda su ascendencia. Barnes fue un caballo de carreras muy rápido y de clase alta. Su carrera en Perryville, ganando por más de 8 cuerpos, destaca como una actuación especial".

Barnes prestará sus servicios por una tarifa de $15,000 por puesto y yegua. La granja anunció que un número limitado de acciones del semental se ofrecerá a la venta.