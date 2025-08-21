El potro Barnes que costó $3.2 millones está de vuelta en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Nueva York, tendrá una cartelera de 14 competencias en la cual seis pruebas han sido reservadas de Grado que tendrán un valor combinadas de $3.65 millones. Entre ellas el H, Allen Jerkens Memorial S. (G1), que atrajo a ocho potros de tres años, entre ellos al millonario Barnes, que viene de dos reveses sorprendentes. Y la pareja de Brad Cox, Verifire y Patch Adams, que buscaran los $500.000 que repartirá esta prueba.

Barnes buscar reverdecer en el H, Allen Jerkens Memorial S

El H, Allen Jerkens Memorial S. (G1) es una carrera en 1.400 metros en pista de arena, que tendrá una bolsa de $500.000, en la cual involucran a tres poderosos potros Barnes, Verifire y Patch Adams. Este último es el caballo a vencer en este grupo de ocho juveniles de tres años.

Patch Adams, entrenado por Brad Cox, es un ejemplar que ha mostrado consistencia en sus seis presentaciones, que incluye dos victorias consecutivas antes de este evento, una de ellas fue el pasado mes de junio en este óvalo tras ganar el Woody Stephens S. (G1), con la mota del panameño Luis Sáez.

Luego está el invicto en tres carreras Verifire, un hijo de Authentic, que viene de lograr un triunfo el Maxfield Stakes en junio en el hipódromo de Churchill Downs, con una figura de Beyer de 109. Respetable para este grupo de juveniles.

Barnes, el costoso hijo de Into Mischief que entrena Bob Baffert, luego de ganar el San Vicente S. (G2) en Santa Anita en el mes de enero, fracasó con un segundo lugar en el San Felibe S. (g2) y en el Santa Anita Derby (G1) con un quinto lugar. Regresa con ocho briseos para este compromiso.

Patch Adams y Chancer McPatrick son los únicos dos participantes que han obtenido una calificación Brisnet de tres dígitos en el ritmo final en una carrera de una sola curva, y Patch Adams lo ha logrado siendo mucho más rápido al principio.

El H, Allen Jerkens Memorial S. (G1), que fue reservada para la décima de la tarde, iniciará a las 4:22 p.m. y la nomina la completa; Midland Money, Chancer McPatrick, Smoken Wicked, Captain Cook y Madaket Road, ejemplares que han sido participantes en pruebas de grado, que viene para este compromiso a buscar la sorpresa.