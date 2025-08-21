El Jockey criollo Moises Cacique consiguió doblete en este circuito sureño

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo el hipódromo Miguel Salem Dibo, ubicado en Ecuador, el jockey aprendiz venezolano Moises Cacique, consiguió par de victorias en cartelera de ocho competencias, en la cual logró destacar como el jinete de más valor de la jornada, con destacadas presentaciones, logrando plena confianza de entrenadores, criadores y propietarios.

Mosies Cacique se gana la confianza de entrenadores

El joven jinete venezolano Moises Cacique, es una de los varios aprendizes que cumplen campaña en el hipódromo de Ecuador, y que han logrado visitar por vez primera el parque de vencedores en la presente temporada. Entre ellos, Ángel Báez y Rewin Guevara, estos se estrenaron en plan victorioso en las dos últimas semanas.

Moises Cacique, quien ha recibido el apoyo de los profesionales del medio, consiguió dos triunfos el pasado fin de semana. La primera de ellas fue en la segunda carrera con el ejemplar Dulce Ambición, que salió detrás del pelotón esperando el mejor momento para hacer correr a su cabalgadura, Cacique, buscó líneas externas en la recta final para alcanzar a Kuntur, que intentó ganar desde la partida.

Dulce Ambición, es una yegua americana de cinco años hija de Kitten’s Joy en Cumbria por Distorted Humor, que suma su tercera victoria en 14 salidas, bajo el entrenamiento del colombiano Armando Roncancio, quien presentó para el Stud Haras Don Miguel. La ganadora, agenció crono de 62”2 para la distancia 1.000 metros. La pizarra la completó Kuntur que llegó segunda a un cuerpo y medio, tercera Clase H (USA) y cuarta Teriyaki.

Cacique, luego en la quinta regresó en plan estelar para llevar a la yegua Pesadilla, que se ubicó segunda desde la partida, mientras que Mr. Jackson marcara el ritmo de la carrera en la punta. Al promediar el giro de la última curva, Cacique, encima de Pesadilla, se convirtió en un terror para el puntero cuando esta se le encimó, lo desplazó muy fácil y sacó ventaja en los 100 finales, para esperar la atropellada de su compañera de establo Indignada, que fue su escolta. El veloz Mr. Jackson finalizó tercero.

Pesadilla es una hembra hija de Currency Swap en Ratzilla por Precursor, que consigue su primera victoria en 2 salidas. Presentó la entrenadora colombiana Blanca Roncancio para los colores del Stud: La Gallada. La ganadora corrió la distancia de 1.000 metros, en un tiempo de 1.09.35 (pista liviana).

Con estas victorias, Moisés Cacique, con estos dos triunfos, llega a seis en la temporada, con tres segundos, 2 terceros en 13 compromisos de monta. Cacique, para este domingo tiene tres compromisos. Inicia en la segunda carrera con Cortijo. En la cuarta guiará a Lord Parade, y cierra con Grace en la octava competencia.