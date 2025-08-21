Jinete aprendiz venezolano logra su primera victoria en este hipódromo del Sur

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo, el jinete aprendiz venezolano Rewin Guevara, quien tiene licencia desde hace un buen tiempo, consiguió su primera victoria en el hipódromo Nacional Miguel Salem Dibo, ubicado en Ecuador, durante una cartelera de ocho competencias.

Rewin Guevara, jinete aprendiz, destaca en Ecuador

Rewin Guevara, al igual que varios jóvenes fustas, buscaron oportunidades fuera de nuestras fronteras, y con creces las han sabido aprovechar. Guevara, en la tercera carrera de este domingo en el hipódromo Miguel Salem Dibo, le tocó guiar al ejemplar Farezo, que protagonizó una ardua pelea durante la recta final con el ejemplar Miss Black, para llegar igualados a la meta.

Farezo fue rápido con las exigencias de su piloto para buscar la punta desde el vamos. En la entrada de la recta final emparejó con el puntero y, en un cabeza a cabeza durante la misma, llegó igualado con el ejemplar Miss Black, que no quiso ceder terreno.

Farezo es un macho de tres años, hijo de Arezzo en Farándula por Express News, que consigue su segunda victoria en 11 salidas. Conducido por el jinete venezolano: Rewin Guevara, bajo la preparación del entrenador colombiano Armando Roncancio, quien presentó para el Stud Chipipe del Sr. Harold Montero, quien bautizó al joven aprendiz en el paddock de vencedores. Este ejemplar nació y se crio en el Haras Don Miguel. El tiempo de la prueba fue de 63” para la distancia de 1.000 metros.

Rewin Guevara, de esta manera, consiguió su primer triunfo en Ecuador, en nueve intentos. Al jockey aprendiz para la jornada de ese domingo le tocará guiar a los ejemplares Electric y Fully Controled, en la cuarta y octava carrera, respectivamente.