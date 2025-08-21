Conozca cuales han sido los grandes momentos del Travers Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El Travers Stakes (G1) arriba al hipódromo de Saratoga, situado en Saratoga Springs, Nueva York, este sábado 23 de agosto, en el marco de una serie de 14 eventos. La carrera 13 se reservó para este grandioso acontecimiento que congregará a cinco de los ejemplares más destacados de tres años que están en campaña en Estados Unidos. Sovereignty, reciente vencedor del Kentucky Derby y Belmont Stakes, lidera este pelotón que aspira a poner su nombre en la historia de este evento que alcanza su edición 156.

El Travers Stakes y sus grandes momentos

A lo largo de los años, el Travers ha dado lugar a innumerables momentos inolvidables. Estos son algunos de los momentos más destacados de los 156 años de historia de la carrera:

Comenzamos con Hindoo, que ganó el Travers de 1881, como parte de una racha de 18 victorias consecutivas entre mayo y agosto. También fue la primera de las cuatro victorias que obtendría el jinete James McLaughlin en el Travers. Hindoo fue entrenado por James Rowe, Sr., quien ganó el Travers como jinete en 1872. Fue la primera de las tres victorias de Rowe en el Travers como entrenador. Además, el segundo ejemplar en ganar el Kentucky Derby y luego el Travers.

Man o' War ganó la Travers de 1920 en 2:01,4 un tiempo récord que se mantuvo hasta que Jaipur lo superó 42 años después. La Copa Man o' War, que Man o' War ganó originalmente al derrotar a Sir Barton, ganador de la Triple Corona de 1919, en una carrera de match race, ahora se entrega cada año al ganador de la Travers.

En 1941, Whirlaway se convirtió en el único caballo en ganar tanto la Triple Corona Americana como el Travers Stakes, a veces llamado "superfecta" o “cuádruple corona”.

Posiblemente en 1962, fue el mejor Travers de la historia, Jaipur ganó por una nariz en un tiempo récord de pista sobre Ridan después de un duelo cara a cara durante toda la carrera.

La edición de 1978, Affirmed cruzó la línea de meta por delante de Alydar, pero Affirmed es descalificado por interferencia y Alydar es declarado ganador. Este fue el primer distanciamiento de la historia del Travers Stakes.

Thunder Rumble, en 1992 siguió con una victoria en el Jim Dandy para convertirse en el primer caballo criado en Nueva York en ganar el Travers desde 1867.

En el 2004, el entrenador del Salón de la Fama, Nick Zito, y el jinete del Salón de la Fama, Edgar Prado, se unen a Birdstone, para ganar una carrera memorable de Travers, mientras una poderosa tormenta eléctrica desciende sobre Saratoga y la carrera se disputa en una oscuridad casi total.

Golden Ticket y Alpha, en el 2012, se registra el primer empate oficial en la historia del Travers. El Travers de 1874 también terminó en empate, pero Attila fue declarado ganador oficial tras un reclamo y luego distanciamiento de Acrobat. Ese verano se añadieron dos canoas al lago.

En 2015, la edición 146 de Travers Stakes vio correr a American Pharoah, ganador de la Triple Corona, ante un público de 50.000 espectadores, lo que convirtió al evento, en un evento con entradas agotadas por primera vez en la historia. La carrera reafirmó la reputación de Saratoga como el "cementerio de campeones" cuando Keen Ice derrotó a American Pharoah.

En 2016, en su primera aparición en stakes, Arrogate detuvo el reloj en 1:59.36, ganando por 13 1/2 cuerpos y estableciendo un nuevo récord de pista.

Lo más reciente, 2023, por cuarta vez en la historia, el Travers atrajo a los tres ganadores individuales de la Triple Corona del año: Mage, National Treasure y Arcangelo, vencedores del Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes, respectivamente. EL ganador del evento fue Arcangelo, con la monta de Javier Castellano, por séptima vez en el mismo, récord para cualquier jinete.

En 2024, Thorpedo Anna, buscaría convertirse en la primera potra en ganar esta carrera desde 1915. Fierceness terminó ganando la carrera, derrotándola por una nariz en la meta.

Esta edición, Sovereignty, tendrá la oportunidad de convertirse en el noveno ejemplar de la historia en ganar el Derby de Kentucky y Travers Stakes.