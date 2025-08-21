Mira lo que dice este entrenador que debuta en la Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Debutar como profesional siempre es motivo de orgullo, pero hacerlo en un escenario como la Gala Hípica de Caracas lo convierte en un acontecimiento inolvidable. Ese es el caso de William Laya, quien se estrena como entrenador en la reunión 32 de La Rinconada y conversó con Gaceta Hípica y Meridiano sobre lo que será su esperado debut.

—¿Cómo asume este estreno en la Gala Hípica?

—Con mucha ilusión y responsabilidad. Es un orgullo iniciar mi camino como entrenador en un evento de tanto prestigio para el hipismo venezolano.

—Su primera carta es El Kamilo en el Clásico Copa Invitacional del Caribe, ¿Qué expectativas tiene?

—El Kamilo es un caballo con mucha garra, lo ha demostrado en los trabajos y creo que puede estar decidiendo la carrera.

Gala Hípica de Caracas: Debut de William Laya

—También presenta a Mr. Barbaro en el Clásico Gradisco…

—Sí, Mr. Barbaro es un potro en el que tenemos gran confianza. Ha mostrado condiciones y pienso que debe estar entre los protagonistas de la prueba.

—En el Fundación de Propietarios Hípicos de La Rinconada llevará dos ejemplares: El Pillín y Catire Pedro. ¿Cómo llegan?

—El Pillín tiene dos buenas actuaciones en 1.800 metros y creemos que la distancia le favorece; atraviesa un gran momento y confiamos en él. Catire Pedro, por su parte, es un verdadero guerrero en la pista y estoy convencido de que también estará decidiendo la carrera.

Con estos presentados, William Laya afronta su primer gran desafío profesional, cargado de optimismo y con la ilusión de dejar huella desde su estreno en la Gala Hípica de Caracas.