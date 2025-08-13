Así se jugará la jornada de este 13 de agosto en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Este 13 de agosto continúa la actividad en la Major League Baseball (MLB), con una gran cantidad de partidos que servirán para seguir dictaminando el curso de esta recta final detemporada 2025, donde varios equipos esperan ganarse un lugar en Playoffs.

Hay compromisos con mucho atractivo, como sucede entre Azulejos de Toronto y Cachorros de Chicago, siendo ambos protagonistas en sus respectivas divisiones, lo propio con Angelinos y Dodgers, en un duelo bastante llamativo para estos cuadros californianos.

Juegos del 13 de agosto en MLB

2:10 PM: Nacionales de Washington vs Reales de Kansas City

2:10 PM: Tigres de Detroit vs Cachorros de Chicago

2:10 PM: Piratas de Pittsburgh vs Cerveceros de Milwaukee

2:15 PM: Rockies de Colorado vs Cardenales de San Luis

2:35 PM: Cascabeles de Arizona vs Rangers de Texas

3:45 PM: Padres de San Diego vs Gigantes de San Francisco

5:10 PM: Phillies de Filadelfia vs Rojos de Cincinnati

6:35 PM: Marineros de Seattle vs Orioles de Baltimore

6:40 PM: Marlins de Miami vs Guardianes de Cleveland

7:05 PM: Mellizos de Minnesota vs Yankees de Nueva York

7:07 PM: Cachorros de Chicago vs Azulejos de Toronto

7:10 PM: Medias Rojas de Boston vs Astros de Houston

7:10 PM: Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York

9:38 PM: Dodgers de Los Angeles vs Angelinos de Los Angeles

10:05 PM: Rays de Tampa Bay vs Atléticos de Oakland