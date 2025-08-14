Juan Soto dispara enorme jonrón ante los Bravos de Atlanta y Carlos Carrasco (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, disparó este miércoles su vigésimo noveno cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Bravos de Atlanta. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de Queens.

Este sería su cuarto jonrón de sus últimos siete compromisos. Soto está a solo nueve boletos de alcanzar los 100 por quinta ocasión en su carrera y cuarta de manera consecutiva.

El batazo de Juan Soto

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho venezolano Carlos Carrasco. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carreras por cero (0) a favor de los locales.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala sin buenas, Carrasco dejó una recta de unas 90 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Soto no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 107 millas por hora y recorrió 407 pies de distancia.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1040 hits, 230 jonrones y 661 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .253/.386/.499 (Avg/Obp/Slg); en 419 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 106 imparables, 29 cuadrangulares, anotado 85 e impulsado 69. Ha recibido 91 boletos y 98 ponches.