MLB: Ketel Marte repite dosis ante los Rangers y Arizona se queda con la victoria (+Video)

El camarero dominicano de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, repitió la dosis de fuerza de la noche anterior y despachó este miercoles su vigésimo tercer (23) cuadrangular de la campaña en la victoria de su equipo ante los Rangers de Texas. Compromiso que se llevó a cabo en el Globe Life Field, casa del conjunto vigilante, ante 26.021 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Marte en los últimos siete juegos, quien terminó el encuentro con cuatro imparables en cinco turnos, una anotada y cuatro impulsadas. Asimismo, es la quinta ocasión en la temporada que el intermedialista batea jonrón en días consecutivos.

El batazo de Ketel Marte

En la parte alta de la novena entrada, el intermedialista dominicano llegó al plato para tomar su quinto turno del encuentro ante los lanzamientos del derecho Phil Maton. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por tres (3) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra y en cuenta de una mala una buena, Maton dejó una curva de unas 76 millas por hora colgada en todo el centro del plato, lanzamiento que Marte no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Ketel Marte tuvo una velocidad de salida de 105.7 millas por hora y recorrió 413 pies de distancia.

Los números de Marte

Ketel Marte se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, novena con el conjunto de desértico. El segunda base dominicano tiene un promedio vitalicio de .282, con 1235 hits, 166 jonrones y 569 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .297/.398/.558 (Avg/Obp/Slg); en 330 apariciones al bate, el camarero ha conectado 98 imparables, 23 cuadrangulares, anotado 66 e impulsado 54. Ha recibido 51 boletos y 54 ponches.