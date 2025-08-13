Ketel Marte dispara jonrón agónico para darle la victoria a su equipo ante Texas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El camarero dominicano de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, despachó este martes su vigésimo segundo (22) cuadrangular de la campaña en la victoria de su equipo tres (3) carreras por dos (2) ante los Rangers de Texas. Compromiso que se llevó a cabo en el Globe Life Field, casa del conjunto vigilante, ante 18.268 aficionados.

Este es el primer jonrón de Marte en los últimos siete juegos. No conectaba un vuelacerca desde el pasado 2 de agosto ante los Atléticos. Asimismo, igualó su segundo registro de mayor distancia en un batazo de cuatro esquinas de esta temporada.

El batazo de Ketel Marte

En la parte alta de la novena entrada, el intermedialista dominicano llegó al plato para tomar su quinto turno del encuentro ante los lanzamientos del zurdo Danny Coulombe. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a dos (2) carreras.

Con dos outs en la pizarra y en cuenta de una mala dos buenas, Coulombe tiró un sweeper de unas 80 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Marte no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Ketel Marte tuvo una velocidad de salida de 111.7 millas por hora y recorrió 445 pies de distancia.

Los números de Marte

Ketel Marte se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, novena con el conjunto de desértico. El segunda base dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1231 hits, 165 jonrones y 565 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .289/.393/.545 (Avg/Obp/Slg); en 325 apariciones al bate, el camarero ha conectado 94 imparables, 22 cuadrangulares, anotado 65 e impulsado 50. Ha recibido 51 boletos y 54 ponches.