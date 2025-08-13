Maikel García suma nuevos topes personales y acecha una cifra redonda en su carrera (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que Maikel García es uno de los peloteros venezolanos más destacados en lo que va de temporada 2025. Su exquisito guante y su oportuno bate han sido de gran ayuda para los Reales de Kansas City, quienes a estas alturas todavía sueñan con poder avanzar a la postemporada por medio del Comodín.

Con la jornada de este miércoles, el de La Sabana igualó su mejor cifra en cuanto a hits en una campaña, además que quedó a uno de llegar a una importante cifra redonda. De hecho, hay que resaltar que en este año ya ha superado dos topes personales, lo que da a entender que su ofensiva ha cumplido con las expectativas.

Maikel vive un momento dulce con el madero

A pesar de que el conjunto de Kansas City no pudo barrer la serie contra los Nacionales de Washington, ya que cayeron con marcador de 8 a 7, Maikel García respondió al irse de 4-1, extendiendo así a 10 su racha de juegos embasándose.

La conexión del criollo llegó abriendo el tercer episodio, aunque al final sus compañeros no pudieron llevarlo hasta el home. Sin embargo, lejos de ser un simple hit, se trató del número 133 de la campaña y el 399 de su carrera en las Mayores.

De mantener este buen ritmo ofensivo, será cuestión de días para que supere sus topes en imparables (133), carreras anotadas (84), triples (5), carreras impulsadas (58), y bases robadas (37). Respecto a los dobles y jonrones ya cuenta con nuevas marcas.

Números de Maikel García en la temporada 2025