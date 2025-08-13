Wilyer Abreu vuelve a demostrar que es figura en los Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

Wilyer Abreu no para de ser vital para los Medias Rojas de Boston en la presente temporada 2025. El jardinero zuliano volvió a tener una actuación sumamente destacada este martes 12 de agosto, en el triunfo de los suyos sobre los Astros de Houston por pizarra de 14-1, en lo que fue una auténtica exhibición ofensiva de los patirrojos.

El venezolano tuvo una jornada sumamente positiva, en la que conectó par de imparables para irse de 4-2. Además, sus dos hits fueron dobletes, que sirvieron para acumular un total de tres carreras impulsadas, y alzarse así como una de las figuras de su equipo en este lauro.

Por si fuera poco, Wilyer Abreu también logró establecerse, con su buena noche ante los Astros de Houston, como una de las figuras definitivas de los Medias Rojas de Boston en esta temporada, ya que dio el salto para pasar a ser el segundo máximo remolcador de Boston en lo que va de 2025.

Wilyer Abreu, la grúa de los Medias Rojas

En efecto, Wilyer Abreu fue uno de los motores que llevaron a Boston a vapulear a los Astros de Houston en el Daikin Park, casa de los siderales, por marcador de 14-1. El criollo conectó par de dobles e impulsó tres carreras, para así sumar 67 rayitas fletadas en lo que va de la campaña.

El zuliano se convirtió de esta manera en el segundo líder en impulsadas de su equipo en 2025, al superar a Jarren Durán, quien se mantiene en 65. Además, se acercó al campocorto Trevor Story, quien suma 75 remolques.

Wilyer Abreu cerró esta productiva jornada con promedios ofensivos de .251/.324/.484/.808, gracias a 21 cuadrangulares, 18 dobles y a sus 85 inatrapables en 339 turnos oficiales, por lo que claramente es una de las caras ofensivas de Boston en la actualidad.

