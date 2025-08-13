MLB: Se calienta el Oeste de la Nacional - Dodgers y Padres comparten la cima

Suscríbete a nuestros canales

La División Oeste de la Liga Nacional vive uno de sus momentos más intensos del 2025. Dodgers y Padres, dos de los equipos más competitivos de Grandes Ligas, han protagonizado una lucha constante por el liderato. Ahora, tras semanas, ambos comparten la división.

San Diego volvió al primer lugar divisional por primera vez desde el 10 de mayo, cuando también estaban empatados con Los Ángeles. Desde el 14 de junio, Dodgers había mantenido la cima en solitario. El empate actual refleja el repunte de Padres en el tramo decisivo del 2025.

Este fin de semana, Dodgers vs Padres se enfrentarán en una serie clave que podría definir al líder absoluto del Oeste. Más que una rivalidad, será una prueba directa de fuerza entre dos equipos que aspiran a dominar la división en el tramo final de una temporada muy competitiva.

Dodgers vs Padres: Dos series para definir el liderato del Oeste en Liga Nacional

Quedan dos series directas entre Dodgers y Padres que podrían definir el destino del Oeste. La primera se jugará del 15 al 17 de agosto, y la segunda del 22 al 24. Con ambos equipos empatados, estos duelos pueden decidir quién avanza directo a octubre y quién va al comodín.

Los peloteros más destacados de Dodgers vs Padres en agosto

Agosto ha sido clave para el repunte de Padres y la resistencia de Dodgers en la cima del Oeste. Varios peloteros han elevado su nivel en el tramo más exigente del calendario, aportando poder, consistencia y liderazgo. Aquí, los nombres que están marcando diferencia este mes.

Números de los peloteros destacados de Dodgers vs Padres: