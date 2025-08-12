Padres hablan de supuesta insinuación de picheos de Robert Suárez (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador venezolano de los Padres de San Diego, Robert Suárez, desperdició el pasado domingo la oportunidad de salvado ante los Medias Rojas de Boston. No obstante, surgieron preocupaciones externas de que el derecho estaba evidenciando lanzamientos que permitieran al conjunto de Massachusetts empatar el encuentro.

Durante la transmisión del encuentro, se capturó un vistazo de un entrenador de los Red Sox usando dos imágenes, una al lado de la otra, para indicar la diferencia entre las configuraciones de bola rápida y cambio de velocidad del cerrador de los Padres.

¿Qué dicen los Padres?

No está claro si los Red Sox realmente pudieron aprovechar las señales de Suárez. Sin embargo, los religiosos han trabajado toda la temporada en ajustar sus tendencias. “Sé que se le dio mucha importancia”, dijo el entrenador de lanzadores de los Padres, Rubén Niebla. “Recibí 36 mensajes directos al respecto. Pero es como: 'Sí, ya lo sabemos'".

“Todo el año”, dijo Niebla, vía Lin. “Esa es una de nuestras cosas en los entrenamientos de primavera: 'Oye, esto es lo que se hace para predecir los lanzamientos' (…) a lo largo del año, cuando estás superando las batallas (…) algunas tendencias vuelven a aparecer”.

Mientras tanto, la repetición de un momento viral abrió una ventana a lo que los jugadores y entrenadores dicen que sucede en cada partido. “Podrías hacer una panorámica desde nuestro dugout y ver el dugout, y es lo mismo”, dijo el mánager Mike Shildt. “Podrías tomarle una foto a cualquier cosa… Lo cierto es que ocurre constantemente. Ahora se ha vuelto más público”.

Esto dijo Suárez

Robert Suárez, en una entrevista separada el lunes, reconoció que había hecho ajustes recientemente. Como tantos otros, el diestro vio el videoclip del iPad de los Red Sox poco después del partido.

“De todas formas, creo que los entrenadores me habrían dicho: 'Oye, hay algo que podrían estar detectando'”, dijo Suárez a través del intérprete Jorge Merlos. “Creo que, incluso después del partido, me habrían dicho: 'Oye, haz ese ajuste'. Pero, obviamente, fue solo en ese momento específico cuando pudieron detectarlo por televisión”.