MLB: ¿Robo de señas? Medias Rojas descubrieron un detalle en la mecánica de Robert Suárez

Un video captado por cámaras durante el segundo de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Padres de San Diego mostró a un coach de los Medias Rojas señalando en una tableta imágenes que comparaban la postura del relevista Robert Suárez justo antes de lanzar una recta o un cambio de velocidad. Este hallazgo dio una pista clave al equipo de Boston para anticipar qué tipo de lanzamiento Suárez estaba a punto de realizar.

Diferencias visibles en la postura de Suárez

Según se pudo observar en las imágenes, Suárez presenta una diferencia clara en su preparación cuando va a lanzar una recta en comparación con su postura antes de un cambio. Esta diferencia, aunque sutil, es tan evidente que puede ser identificada con facilidad por el equipo adversario que la estudia detenidamente. Los coaches de los Medias Rojas mostraban estas imágenes en sus tabletas a los bateadores para que pudieran ajustar su estrategia y saber qué lanzamiento esperar.

¿Es permitido?

Esta práctica de usar tecnología y análisis en tiempo real para anticipar lanzamientos es completamente legal según las normas de la Major League Baseball. Los equipos pueden usar tabletas durante el juego para mostrar material de avanzada a sus jugadores, siempre que cumplan con las regulaciones establecidas.

Algunos consideran que detectar detalles cuando un lanzador se prepara para ir al home es parte natural del juego y del trabajo de scouting, mientras que otros piden que se evalúe si el acceso inmediato a este tipo de información digital debería ser limitado durante el compromiso para preservar la esencia competitiva.