Dodgers posan la vista en otra estrella japonesa de cara a la próxima temporada (+Detalles)

Los Dodgers de Los Ángeles se aproximan a ser la selección japonesa de Grandes Ligas. Pues han fijado la vista en otra estrella asiática para reemplazar a uno de sus pilares, el toletero Max Muncy.

El antesalista se encuentra en su último año de contrato. Por su parte, el club tiene una opción por 10 millones para el próximo año. Sin embargo, dado su historial de lesiones y su edad, no está muy seguro de que regrese.

¿Otro japonés?

El redactor de Bleacher Report, Kerry Miller, realizó una lista de los posibles agentes libres que podrían llegar al conjuntop californiano durante la pretemporada, entre los que se encuentra el infielder japonés Munetaka Murakami.

Murakami se ha perdido la mayor parte de esta temporada debido a una cirugía artroscópica en el codo de lanzar, pero conectó 223 jonrones entre 2019 y 2024 y aún tiene solo 25 años.

Se espera que sea publicado este invierno y se convierta en agente libre tradicional, con la posibilidad de firmar un contrato importante de inmediato (como Yoshinobu Yamamoto) en lugar de tener que seguir el camino de Roki Sasaki.

“Predicción: Munetaka Murakami firma un contrato de seis años con los Dodgers, convirtiéndose en el heredero aparente de Max Muncy en la tercera base”, señaló Miller.

La predilección de los Dodgers por los jugadores nacidos en Japón está bien documentada. Así que la firma del infielder nipón podría ser muy atractivo para la franquicia.