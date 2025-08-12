El novato dominicano que se convirtió en la nueva estrella de Miami Marlins

Suscríbete a nuestros canales

Desde su estreno en Grandes Ligas, el prospecto dominicano de Marlins de Miami ha sido una de las más grandes sorpresas en el roster del equipo. Y su rendimiento así lo demuestra.

Si bien en la competencia por el galardón a Novato del Año, Heriberto Hernández no luce como un candidato sólido, su impacto a nivel colectivo es invaluable en las 46 jornadas en las que ha participado.

Números y relevancia

Aunque su paisano Agustín Ramírez, también es un factor positivo para la producción ofensiva del conjunto de Florida, el outfielder de 25 años posee grandes cifras.

Lo más sorpresivo de Hernández, fue su rápida irrupción en la alineación de los dirigidos por Clayton McCullough, ya que apenas en noviembre de 2024 firmó contrato de Ligas Menores con la organización. De hecho, el joven jardinero fue prospecto de Rangers de Texas (2017-2020) y Rays de Tampa Bay (2020-2024).

Sin embargo, junio fue un mes para el recuerdo para él, ya que tras debutar a finales de mayo, dejó promedio de .358 ese mes en 18 compromisos disputados, con par de jonrones, 4 dobles, 9 carreras impulsadas y 9 anotadas.

Hasta ahora, en sus 46 juegos, mantiene average de .300, acumula 7 cuadrangulares y ostenta fWAR de 1.0.