Mexicano Ramón Urías se lució con Astros de Houston (+video)

Ramón Urías solo ha disputado 7 compromisos con la camiseta de Astros de Houston, pero ha causado un impacto positivo en la alineación desde su llegada, sobre todo tras la ausencia de su paisano, Isaac Paredes.

Luego de ser cambiado por Orioles de Baltimore a la novena sideral, quienes recibieron al pitcher derecho Twine Palmer, el mexicano, ha vuelto a brillar. Y su actuación del lunes pasado así lo corrobora.

En este reciente presentación como titular en la segunda base, el sonorense se destacó yéndose de 4-3, con doble, 2 carreras anotadas, 2 impulsadas y su primer jonrón con este equipo.

Un nuevo infielder de impacto

Aunque la lesión de Paredes dejó una gran incógnita sobre quién ocuparía el lugar, el reciente regreso del infielder boricua Carlos Correa, junto con Urías, abrieron un abanico de posibilidades a Joe Espada que no existía a principio de temporada.

Si bien Correa, ganador de la Serie Mundial de 2017 con esta divisa, ocupa regularmente la antesala y recibió un voto de confianza del manager, el mexicano supone un gran respaldo en cualquier posición del cuadro interno.

Hasta ahora, ha defendido la segunda base en 5 compromisos y la esquina caliente en dos oportunidades, aunque en su carrera haya cubierto esta posición con mayor frecuencia.

Mientras que con el madero, ostenta también grandes cifras desde su llegada. En estos 7 juegos, exhibe promedio de .333, acumula 6 hits, 1 vuelacercas, 2 dobles, 3 rayitas remolcadas, 3 anotadas y 2 bases por bolas.