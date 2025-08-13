Uno de los prospectos más prometedores de los Mets debutará en la MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El joven lanzador Nolan McLean, quien es el tercer mejor prospecto de los Mets de Nueva York, hará su debut en las Grandes Ligas este sábado 16 de agosto, cuando abra el juego contra los Marineros de Seattle. Con apenas 24 años, llega con grandes expectativas y promete aportar frescura y talento a la rotación del equipo de Queens.

Gran 2025 fue clave para el llamado de Nolan McLean

Esta temporada, el derecho ha demostrado un nivel destacado en las Ligas Menores. Entre Doble A y Triple A, acumula un récord de 8 victorias y 5 derrotas en 21 aperturas, con una efectividad de 2.45, un WHIP de 1.13 y 127 ponches. Sus números reflejan un pitcheo dominante y consistente, capaz de enfrentar a bateadores de alto nivel y mantener el control en situaciones clave.

La proyección de McLean ha sido seguida de cerca por los Mets durante toda la temporada. Su arsenal de lanzamientos y su capacidad para mezclar velocidad y ubicación le permiten generar ponches y limitar el daño de los rivales. La organización confía en que su incorporación ayudará a fortalecer la rotación en un momento crucial de la campaña.

El debut de McLean también representa un paso importante en su carrera, marcando su transición de prospecto a jugador de Grandes Ligas. Los aficionados estarán atentos a su rendimiento, especialmente después de ver cómo ha manejado con éxito los desafíos de las ligas menores durante la temporada.

Con la mirada puesta en el futuro, Nolan McLean tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los lanzadores jóvenes más prometedores de los Mets, y su primera salida en la MLB será un indicio de lo que podría aportar en los años venideros.