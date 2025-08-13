Tigres de Detroit amargaron el regreso a la MLB de Martín Pérez (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en las Grandes Ligas tuvo una grata noticia con el regreso a la acción de Martín Pérez. Como muchos recordarán, el lanzador venezolano estaba inhabilitado por parte de las Medias Blancas de Chicago desde el 19 de abril, cuando una inflamación en su codo izquierdo mermó sus actividades por completo.

Luego de un largo proceso de rehabilitación, el de Las Matas tuvo su llamado al primer equipo para enfrentar a los Tigres de Detroit en el Rate Field. Vale mencionar que su actuación fue en calidad de relevista, y tras 3.1 innings permitió tres hits y una anotación, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a cuatro rivales. Al final, los bengalíes ganaron con pizarra de 1 a 0.

Pérez regresa a la rutina

Martín Pérez subió al montículo a la altura del sexto episodio, relevando así al abridor Shane Smith. Allí, mientras se adaptaba de nuevo al ritmo del Big Show, permitió un sencillo de Kerry Carpenter y un doble de Spencer Torkelson. Acto seguido, Wenceel Pérez conectó un elevado de sacrificio para remolcar la única rayita de la tarde.

Después de eso, el zurdo colgó sin tantos problemas los ceros en el séptimo y octavo. Ya para el noveno, dominó a Zach McKinstry con un rodado, pero con 66 lanzamientos el manager decidió reemplazarlo con Steven Wilson. Cabe agregar que no veía acción como relevista desde la temporada 2023 con los Rangers de Texas.

Números de Martín Pérez en la temporada 2025