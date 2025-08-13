MLB: Chicago White Sox activan a Martín Pérez desde la lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago realizaron distintos movimientos antes de la jornada de este miércoles 13 de agosto. Entre ellos, el más destacado es el regreso del lanzador venezolano Martin Pérez, quien fue activado en el roster activo luego de su exitosa rehabilitación en ligas menores.

El pelotero de 34 años no ha podido ver acción en la gran parte de esta temporada 2025, debido a que ha estado fuera desde el pasado 19 de abril por una inflamación del codo izquierdo. Sin embargo, luego de su larga recuperación y rehabilitación en los niveles de las ligas menores de los White Sox, está listo para regresar al más alto nivel.

Su regreso a la rotación de los White Sox son grandes noticias para su cuerpo técnico, gracias a que están en la búsqueda de cerrar por lo más alto esta ronda regular a pesar de ubicarse en el último lugar de la División Central de la Liga Americana y tienen muy pocas posibilidades de avanzar a la postemporada.

Martin Pérez - White Sox

Para el venezolano es fundamental recuperar su mejor versión en esta recta final, ya que esto podría definir qué sucederá con su futuro, ya que su contrato con los Medias Blancas es solo por este 2025, pero tiene una opción mutua para la edición 2026.

En lo que va de zafra, solo ha podido lanzar en cuatro compromisos, y los que tiene registrados: 20 episodios, siete carreras permitidas, 11 boletos, 18 ponches, un cuadrangular, récord de uno ganado y uno perdido y efectividad de 3.15.

Finalmente, el regreso de Martín Pérez es uno de los aspectos más positivos que tendrán en la organización de los Chicago White Sox y, al mismo tiempo, podrá mostrar todo su talento y así dejar a su país en alto dentro del mejor béisbol del mundo.