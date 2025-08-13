MLB: Número de peloteros venezolanos aumenta con el llamado de este prospecto

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes 11 de agosto, la organización de los Reales de Kansas City llamó al prospecto lanzador Luinder Ávila desde la sucursal de Triple-A para así unirse inmediatamente al roster activo en la Major League Baseball. Pero lo más importante es que, con este ascenso del joven circuito, la cifra de venezolanos en MLB en toda su historia aumentó a 512.

El criollo de 23 años y 1.91 metros de altura será uno de esos nuevos brazos jóvenes y frescos que tendrá el cuerpo técnico de Kansas City a su disposición para lo que será esta recta final de la temporada regular en las Grandes Ligas.

Durante esta campaña en las ligas menores, tuvo un total de 13 compromisos disputados, 12 juegos como abridor, 50.1 innings lanzados, 61 ponches, récord de dos ganados y dos perdidos y efectividad de 4.47.

Venezolanos en las Grandes Ligas

Su nombre será el 512 que desfilará dentro de un equipo en la Gran Carpa en una lista que ya pasa los +500 peloteros y que deja una huella imborrable dentro de este prestigioso deporte.

Por si fuera poco, se convierte en el décimo prospecto venezolano en debutar o en al menos ser llamado al equipo grande en esta edición 2025 en las Mayores. Los otros debutantes son los siguientes:

Juan Murillo

Jorbit Vivas

Moisés Monasterios

Bradgley Rodríguez

Wilkelman González

Andry Lara

Kenedy Corona

Luis Curvelo

Luinder Ávila

El primer venezolano en llegar al mejor beisbol del mundo fue el mítico Alejandro Patón Carrasquel el 23 de abril del año 1939. Desde entonces, abrió el camino para que hoy en día Venezuela sea uno de los países latinos con mayor talento en esta disciplina.

Sin duda alguna, este llamado de Luinder Ávila no solo representa un logro individual, sino que es una nueva historia para los peloteros venezolanos que hacen vida en la Major League Baseball.