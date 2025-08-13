William Contreras comanda histórica racha de los Milwaukee Brewers (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee es, por diferencia, el mejor equipo en esta parte complementaria de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El equipo de Pat Murphy demostró su arrollador momento tras propinarle una paliza por blanqueada (14-0) a los Piratas de Pittsburgh.

La franquicia de Wisconsin castigó sin piedad a Paul Skenes y compañía en la jornada de este martes 12 de agosto. Los Brewers fueron liderados por una notable aparición ofensiva de Christian Yelich, Andrew Vaughn y William Contreras, que conectaron par de jonrones y remolcaron ocho de las 14 anotaciones de la novena en el American Family Field.

Milwaukee extendió su cadena a 11 juegos ganados y se mantiene cómodos en la primera posición de la División Central de la Liga Nacional, con 7.5 partidos de diferencia de su más cercano perseguidor, Cachorros de Chicago. Contreras ha sido vital en la racha de los Cerveceros con una promedio al bate de .350, seis cuadrangulares, 13 remolcadas, 17 anotadas, 21 hits y un slugging de .700 en los últimos 15 encuentros jugados.

Milwaukee Brewers logra histórica marca

Los Brewers se han unido a un grupo exclusivo al convertirse en el 14º equipo desde 1900 en registrar múltiples rachas de al menos 11 victorias en una misma temporada, de acuerdo con la cronista Sara Langs. Esta hazaña no solo demuestra la consistencia y profundidad del equipo, sino también su capacidad para mantener un alto nivel de juego durante distintos tramos del calendario de MLB.

Es la primera vez que un equipo de la Liga Nacional logra este hito desde que los Cachorros de Chicago lo hicieron en 1935. Antes de Milwaukee, los Azulejos de Toronto lo habían alcanzado en la campaña 2015, siendo los únicos que lo habían registrad en el siglo XXI.

Los Cerveceros se colocan junto a algunas de las escuadras más dominantes en la historia moderna del béisbol. Este rendimiento no solo impulsa al equipo a clasificar a la Postemporada, sino que los mete de lleno como serios aspirantes al título en la actual zafra de MLB.