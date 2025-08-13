Así está la tabla de posiciones de la MLB tras la jornada del martes 12 de agosto (+Video)

NOTAS RELACIONADAS
Finalizó otro martes de buen beisbol en las Grandes Ligas, pero la semana recién comienza y todavía tenemos camino por delante. Y es que luego de la jornada de este 12 de agosto, las cosas se ponen cada vez más intensas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.
Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles sin mucho margen de error.
Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2025 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.
Tabla de posiciones: Liga Americana
División Este
- Azulejos de Toronto (70-50)
- Medias Rojas de Boston (66-55)
- Yankees de Nueva York (64-56)
- Rays de Tampa Bay (58-63)
- Orioles de Baltimore (53-66)
División Central
- Tigres de Detroit (69-52)
- Guardianes de Cleveland (62-56)
- Reales de Kansas City (60-60)
- Mellizos de Minnesota (56-63)
- Medias Blancas de Chicago (44-76)
División Oeste
- Astros de Houston (67-53)
- Marineros de Seattle (67-53)
- Rangers de Texas (61-60)
- Angelinos de Los Ángeles (58-62)
- Atléticos (54-68)
Comodín
- Astros de Houston (+3.0)
- Marineros de Seattle (+3.0)
- Medias Rojas de Boston (+1.5)
- Yankees de Nueva York -
- Guardianes de Cleveland (1.0)
- Rangers de Texas (3.5)
- Reales de Kansas City (4.0)
Tabla de posiciones: Liga Nacional
División Este
- Filis de Filadelfia (69-50)
- Mets de Nueva York (64-55)
- Marlins de Miami (57-62)
- Bravos de Atlanta (51-68)
- Nacionales de Washington (47-72)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (75-44)
- Cachorros de Chicago (67-51)
- Rojos de Cincinnati (63-58)
- Cardenales de San Luis (61-60)
- Piratas de Pittsburgh (51-70)
División Oeste
- Dodgers de Los Ángeles (68-52)
- Padres de San Diego (68-52)
- Gigantes de San Francisco (59-61)
- Cascabeles de Arizona (58-62)
- Rockies de Colorado (31-88)
Comodín
- Cachorros de Chicago (+3.5)
- Dodgers de Los Ángeles (+3.5)
- Padres de San Diego (+3.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (2)
- Cardenales de San Luis (4)
- Gigantes de San Francisco (5.5)