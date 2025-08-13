Así está la tabla de posiciones de la MLB tras la jornada del martes 12 de agosto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó otro martes de buen beisbol en las Grandes Ligas, pero la semana recién comienza y todavía tenemos camino por delante. Y es que luego de la jornada de este 12 de agosto, las cosas se ponen cada vez más intensas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.

Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles sin mucho margen de error.

Tabla de posiciones: Liga Americana

División Este

Azulejos de Toronto (70-50)

Medias Rojas de Boston (66-55)

Yankees de Nueva York (64-56)

Rays de Tampa Bay (58-63)

Orioles de Baltimore (53-66)

División Central

Tigres de Detroit (69-52)

Guardianes de Cleveland (62-56)

Reales de Kansas City (60-60)

Mellizos de Minnesota (56-63)

Medias Blancas de Chicago (44-76)

División Oeste

Astros de Houston (67-53)

Marineros de Seattle (67-53)

Rangers de Texas (61-60)

Angelinos de Los Ángeles (58-62)

Atléticos (54-68)

Comodín

Astros de Houston (+3.0) Marineros de Seattle (+3.0) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York - Guardianes de Cleveland (1.0) Rangers de Texas (3.5) Reales de Kansas City (4.0)

Tabla de posiciones: Liga Nacional

División Este

Filis de Filadelfia (69-50)

Mets de Nueva York (64-55)

Marlins de Miami (57-62)

Bravos de Atlanta (51-68)

Nacionales de Washington (47-72)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (75-44)

Cachorros de Chicago (67-51)

Rojos de Cincinnati (63-58)

Cardenales de San Luis (61-60)

Piratas de Pittsburgh (51-70)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (68-52)

Padres de San Diego (68-52)

Gigantes de San Francisco (59-61)

Cascabeles de Arizona (58-62)

Rockies de Colorado (31-88)

Comodín