Así está la tabla de posiciones de la MLB tras la jornada del martes 12 de agosto (+Video)

La pelea por los puestos del Comodín tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana están al rojo vivo

Por Theoscar Mogollón González
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 01:00 am
Así está la tabla de posiciones de la MLB tras la jornada del martes 12 de agosto (+Video)
Foto: @kcroyals
Finalizó otro martes de buen beisbol en las Grandes Ligas, pero la semana recién comienza y todavía tenemos camino por delante. Y es que luego de la jornada de este 12 de agosto, las cosas se ponen cada vez más intensas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.

Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles sin mucho margen de error.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2025 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones: Liga Americana

División Este

  • Azulejos de Toronto (70-50)
  • Medias Rojas de Boston (66-55)
  • Yankees de Nueva York (64-56)
  • Rays de Tampa Bay (58-63)
  • Orioles de Baltimore (53-66)

División Central

  • Tigres de Detroit (69-52)
  • Guardianes de Cleveland (62-56)
  • Reales de Kansas City (60-60)
  • Mellizos de Minnesota (56-63)
  • Medias Blancas de Chicago (44-76)

División Oeste

  • Astros de Houston (67-53)
  • Marineros de Seattle (67-53)
  • Rangers de Texas (61-60)
  • Angelinos de Los Ángeles (58-62)
  • Atléticos (54-68)

Comodín

  1. Astros de Houston (+3.0)
  2. Marineros de Seattle (+3.0)
  3. Medias Rojas de Boston (+1.5)
  4. Yankees de Nueva York -
  5. Guardianes de Cleveland (1.0)
  6. Rangers de Texas (3.5)
  7. Reales de Kansas City (4.0)

Tabla de posiciones: Liga Nacional

División Este

  • Filis de Filadelfia (69-50)
  • Mets de Nueva York (64-55)
  • Marlins de Miami (57-62)
  • Bravos de Atlanta (51-68)
  • Nacionales de Washington (47-72)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (75-44)
  • Cachorros de Chicago (67-51)
  • Rojos de Cincinnati (63-58)
  • Cardenales de San Luis (61-60)
  • Piratas de Pittsburgh (51-70)

División Oeste

  • Dodgers de Los Ángeles (68-52)
  • Padres de San Diego (68-52)
  • Gigantes de San Francisco (59-61)
  • Cascabeles de Arizona (58-62)
  • Rockies de Colorado (31-88)

Comodín

  1. Cachorros de Chicago (+3.5)
  2. Dodgers de Los Ángeles (+3.5)
  3. Padres de San Diego (+3.5)
  4. Mets de Nueva York -
  5. Rojos de Cincinnati (2)
  6. Cardenales de San Luis (4)
  7. Gigantes de San Francisco (5.5)

