Estos son los resultados de la jornada del martes 12 de agosto en la MLB (+Video)

La temporada 2025 de las Grandes Ligas continúa su transitar, ahora en su segunda mitad. Para esta ocasión, el calendario nos regaló un día martes cargado de muchos compromisos y acción, donde varios peloteros venezolanos hicieron de las suyas para apoyar a sus respectivos equipos.
En total se disputaron 15 juegos entre Liga Americana, Liga Nacional e Interligas. Además, vale resaltar que Francisco Álvarez fue uno de los más destacados gracias a sus dos cuadrangulares, mientras que Ranger Suárez no tuvo suerte en una nueva presentación.
Resultados del martes 12 de agosto en las Grandes Ligas
- Nacionales de Washington 5 - 8 Reales de Kansas City
- Medias Rojas de Boston 14 - 1 Astros de Houston
- Marlins de Miami 3 - 4 Guardianes de Cleveland
- Rockies de Colorado 3 - 0 Cardenales de San Luis
- Cachorros de Chicago 1 - 5 Azulejos de Toronto
- Piratas de Pittsburgh 0 - 14 Cerveceros de Milwaukee
- Phillies de Filadelfia 1 - 6 Rojos de Cincinnati
- Bravos de Atlanta 5 - 13 Mets de Nueva York
- Mellizos de Minnesota 1 - 9 Yankees de Nueva York
- D-backs de Arizona 3 - 2 Rangers de Texas
- Marineros de Seattle 1 - 0 Orioles de Baltimore
- Padres de San Diego 5 - 1 Gigantes de San Francisco
- Rays de Tampa Bay 0 - 6 Atléticos
- Dodgers de Los Ángeles 6 - 7 Angelinos de Los Ángeles
- Tigres de Detroit 6 - 9 Medias Blancas de Chicago