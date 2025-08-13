MLB

Estos son los resultados de la jornada del martes 12 de agosto en la MLB (+Video)

La presencia venezolana se hizo sentir en esta nueva jornada de Grandes Ligas

Por Theoscar Mogollón González
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:55 am
Estos son los resultados de la jornada del martes 12 de agosto en la MLB (+Video)
Foto: @mets
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La temporada 2025 de las Grandes Ligas continúa su transitar, ahora en su segunda mitad. Para esta ocasión, el calendario nos regaló un día martes cargado de muchos compromisos y acción, donde varios peloteros venezolanos hicieron de las suyas para apoyar a sus respectivos equipos.

En total se disputaron 15 juegos entre Liga Americana, Liga Nacional e Interligas. Además, vale resaltar que Francisco Álvarez fue uno de los más destacados gracias a sus dos cuadrangulares, mientras que Ranger Suárez no tuvo suerte en una nueva presentación.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Resultados del martes 12 de agosto en las Grandes Ligas

  • Nacionales de Washington 5 - 8 Reales de Kansas City
  • Medias Rojas de Boston 14 - 1 Astros de Houston
  • Marlins de Miami 3 - 4 Guardianes de Cleveland
  • Rockies de Colorado 3 - 0 Cardenales de San Luis
  • Cachorros de Chicago 1 - 5 Azulejos de Toronto
  • Piratas de Pittsburgh 0 - 14 Cerveceros de Milwaukee
  • Phillies de Filadelfia 1 - 6 Rojos de Cincinnati
  • Bravos de Atlanta 5 - 13 Mets de Nueva York
  • Mellizos de Minnesota 1 - 9 Yankees de Nueva York
  • D-backs de Arizona 3 - 2 Rangers de Texas
  • Marineros de Seattle 1 - 0 Orioles de Baltimore
  • Padres de San Diego 5 - 1 Gigantes de San Francisco
  • Rays de Tampa Bay 0 - 6 Atléticos
  • Dodgers de Los Ángeles 6 - 7 Angelinos de Los Ángeles
  • Tigres de Detroit 6 - 9 Medias Blancas de Chicago

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Willson Contreras Aaron Judge Pete Alonso
Miércoles 13 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB