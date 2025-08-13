Estos son los resultados de la jornada del martes 12 de agosto en la MLB (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas continúa su transitar, ahora en su segunda mitad. Para esta ocasión, el calendario nos regaló un día martes cargado de muchos compromisos y acción, donde varios peloteros venezolanos hicieron de las suyas para apoyar a sus respectivos equipos.

En total se disputaron 15 juegos entre Liga Americana, Liga Nacional e Interligas. Además, vale resaltar que Francisco Álvarez fue uno de los más destacados gracias a sus dos cuadrangulares, mientras que Ranger Suárez no tuvo suerte en una nueva presentación.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Resultados del martes 12 de agosto en las Grandes Ligas