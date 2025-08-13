Pete Alonso se une a selecto grupo con increíble récord de jonrones (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Pete Alonso estremeció las Grandes Ligas con jonrón histórico en la jornada de este martes por la noche. El primera base la desapareció para guiar el triunfo de los Mets de Nueva York (13-5) sobre Atlanta Braves desde el Citi Field.

El inicialista extendió la ventaja de los metropolitanos con bambinazo a banda contraria, en la parte baja del tercer inning. La figura de Queens empujó dos carreras y llegó a 253 vuelacercas en su carreras en Las Mayores, sonando todos los estacazos con la franquicia neoyorquina.

Con ese jonrón frente a los Braves, Alonso se convirtió en el máximo jonronero en la historia de los New York Mets. La estrella dejó en el camino los 252 tablazos de cuatro esquinas que disparó Darryl Strawberry, que era el dueño de la mayor cantidad de cuadrangulares entre los peloteros de la organización.

Pete Alonso se une a Mike Trout y Manny Machado

Ser el máximo jonronero de una organización no solo representa consistencia y poder a lo largo de las temporadas, sino también un legado duradero en la historia del equipo. Alonso se une a Mike Trout (Los Angeles Angels) Giancarlo Stanton (Miami Marlins) y Manny Machado (San Diego Padres) como los únicos jugadores activos que lideran una franquicia de todos los tiempos en vuelacercas.

Este hito consolida a Alonso como una pieza fundamental en la ofensiva de los Mets y reafirma su lugar entre los grandes cañoneros en la presente temporada de MLB. El inicialista cerró una producción notable tras ligar de 5-3 con dos bambinazos, tres remolcadas y tres anotadas.

La estrella de los Mets destaca con promedio al bate de .267, 28 jonrones, 119 imparables, 96 impulsadas, 63 anotadas, .352 en porcentaje de embasado (OBP) un OPS de .880 en 119 partidos en la vigente campaña.