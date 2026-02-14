¡Regresa a la cancha! Cristiano Ronaldo vuelve a marcar con el Al-Nassr

Suscríbete a nuestros canales

Ni el parón de 15 días fuera de las canchas, ni el peso de las cuatro décadas han logrado frenar el instinto goleador de Cristiano Ronaldo.

En su regreso oficial con el Al-Nassr en la Saudi Pro League, tras su protesta hacia los altos mandos del fútbol árabe, el astro portugués demostró que su relación con el gol sigue intacta, abriendo el marcador en el duelo frente al Al-Fateh.

CR7 como delantero centro

El gol llegó tras una jugada que recordó por qué el Al-Nassr es uno de los equipos con mejor ataque de la liga. Sadio Mané envió un centro preciso al corazón del área que Cristiano no desaprovechó.

Con la frialdad que lo caracteriza, el luso mandó el balón al fondo de la red para desatar la euforia en las gradas y celebrar con su mítico grito luego de varios partidos sin participar.

Este tanto no es uno más en la cuenta del capitán; representa una doble marca que agiganta su leyenda y lo acerca hasta su principal objetivo en la actualidad.

962 goles y contando

Por un lado, se trata de su primer gol tras haber cumplido los 41 años, reafirmando que su preparación física sigue desafiando toda lógica deportiva. Pero, también alcanza la estratosférica cifra de 962 goles oficiales en su carrera profesional.

Tras dos semanas de ausencia, la vuelta de Cristiano Ronaldo supone un impulso anímico y deportivo vital para las aspiraciones del conjunto de Riad en la liga. El portugués no solo aporta goles, sino que su presencia reactiva el circuito ofensivo que hoy se vio potenciado por su sociedad con Mané.

Cabe destacar, que ahora está a solo 38 tantos de la mítica cifra de los 1.000 goles, una marca que parece cada vez más real con cada jornada que pasa.