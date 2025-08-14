MLB

Juegos para este jueves 14 de agosto en la MLB (+video)

Dos lanzadores zurdos venezolanos se subirán al morrito en esta reducida jornada 

Por Meridiano

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 09:22 pm
Juegos para este jueves 14 de agosto en la MLB (+video)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Luego de una jornada repleta de compromisos en este miércoles, durante este jueves, 14 de agosto, habrá una cantidad menor de desafíos en la gran carpa, sin embargo, de igual forma hay enfrentamientos interesantes, que observaremos a continuación.

Exactamente, serán siete los duelos pautados en este fecha e iniciarán desde la 1:05pm. Hay que resaltar, que par de lanzadores venezolanos verán acción: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, quién tratará de seguir una marca personal.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marineros de Seattle vs Orioles de Baltimore 1:05pm

- Cachorros de Chicago vs Azulejos de Toronto 3:07pm

- Marlins de Miami vs Guardianes de Cleveland 6:40pm

- Phillies de Philadelphia ( Jesús Luzardo) vs Nacionales de Washington (Brad Lord) 6:45pm

- Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Tigres de Detroit vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Rockies de Colorado (Bradley Blalock) 8:40pm.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Heliot Ramos 5Y6
Miércoles 13 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB