Juegos para este jueves 14 de agosto en la MLB (+video)

Luego de una jornada repleta de compromisos en este miércoles, durante este jueves, 14 de agosto, habrá una cantidad menor de desafíos en la gran carpa, sin embargo, de igual forma hay enfrentamientos interesantes, que observaremos a continuación.

Exactamente, serán siete los duelos pautados en este fecha e iniciarán desde la 1:05pm. Hay que resaltar, que par de lanzadores venezolanos verán acción: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, quién tratará de seguir una marca personal.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marineros de Seattle vs Orioles de Baltimore 1:05pm

- Cachorros de Chicago vs Azulejos de Toronto 3:07pm

- Marlins de Miami vs Guardianes de Cleveland 6:40pm

- Phillies de Philadelphia ( Jesús Luzardo) vs Nacionales de Washington (Brad Lord) 6:45pm

- Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Tigres de Detroit vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Rockies de Colorado (Bradley Blalock) 8:40pm.