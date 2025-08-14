MLB

Así marcha la tabla de posiciones de la MLB tras la reciente jornada (comodín)

Por Meridiano

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 02:10 am

Los Padres de San Diego se apoderaron de la cima en el Oeste del viejo circuito

Durante este miércoles se disputó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual estuvo bastante entretenida y por lo tanto, es importante saber cómo quedo la tabla de posiciones en ambos circuitos, incluyendo los comodines.

En esta fecha, continuaron las rachas: por un lado están las positivas, como la de los Cerveceros de Milwaukee, que suman 12 lauros al hilo y por otro, las negativas, como la de los equipos de Nueva York, que volvieron a perder.

El movimiento más llamativo, se divisó en la división Oeste de la Liga Nacional, motivado a que los Padres le arrebataron la cima a los Dodgers.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (70-51)
  • Medias Rojas de Boston (66-56)
  • Yankees de Nueva York (64-57)
  • Rays de Tampa Bay (59-63)
  • Orioles de Baltimore (54-66)

División Central

  • Tigres de Detroit (70-52)
  • Guardianes de Cleveland (62-57)
  • Reales de Kansas City (60-61)
  • Mellizos de Minnesota (57-63)
  • Medias Blancas de Chicago (44-77)

División Oeste

  • Astros de Houston (68-53)
  • Marineros de Seattle (67-54)
  • Rangers de Texas (61-61)
  • Angelinos de Los Ángeles (59-62)
  • Atléticos (54-69)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Marineros de Seattle (+3.0)
  2. Medias Rojas de Boston (+1.5)
  3. Yankees de Nueva York -
  4. Guardianes de Cleveland (1.0)
  5. Rangers de Texas (3.5)
  6. Reales de Kansas City (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (69-51)
  • Mets de Nueva York (64-56)
  • Marlins de Miami (58-62)
  • Bravos de Atlanta (52-68)
  • Nacionales de Washington (48-72)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (76-44)
  • Cachorros de Chicago (68-51)
  • Rojos de Cincinnati (64-58)
  • Cardenales de San Luis (61-61)
  • Piratas de Pittsburgh (51-71)

División Oeste

  • Padres de San Diego (69-52)
  • Dodgers de Los Angeles (68-53)
  • Gigantes de San Francisco (59-62)
  • Cascabeles de Arizona (59-62)
  • Rockies de Colorado (32-88)

Comodín

  1. Cachorros de Chicago (+4.5)
  2. Dodgers de Los Ángeles (+3.5)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (1)
  5. Cardenales de San Luis (4).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

