Luis Arráez lidera esta decena de venezolanos en su afán por el cuarto título de bateo

La “Regadera” de los Padres de San Diego este 13 de agosto se reactivó con 1 hit

Por Meridiano

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:57 pm
Luis Arráez lidera esta decena de venezolanos en su afán por el cuarto título de bateo
Foto: Referencial
A la jornada de este 13 de agosto Luis Arráez llegó con dos juegos al hilo, compuestos por 9 turnos legales, en los que no pudo ligar de hit, empero en la felpa que sus Padres de San Diego asestaron a Gigantes de San Francisco, sonó de 4-1 con 1 remolcada camino al lauro final 11x1.

De ese modo, la “Regadera” se reactivó en su clara aspiración de obtener una cuarta corona de bateo consecutiva, con todo y que a pesar de ese inatrapable, su promedio con el madero descendió hasta .289, en un agosto que se le complicó un poco luego de que lo comenzó con .295.

 

En este sentido, la posibilidad de champion bate de la Liga Nacional reposa en la distancia que le separa de sus competidores; Xavier Edwards apuntala con .305, sigue Freeman con .302, Ketel Marte .297, Manny Machado y Sal Frelick .296, Josh Naylor (ahora en la Liga Americana) .292 y Nico Hoerner .291.

Seguid el ejemplo que Arráez dio

Eso por un lado, adicionalmente con el hit de este miércoles, el de Venezuela llegó a 136 en 2025, hasta ahora el mejor entre sus paisanos, donde solo un grupo de 10, incluyéndolo, han completado al menos 100. Ellos son, con sus respectivos averages:

 

Maikel García 133/.302
José Altuve 127/.283
Jackson Chourio 123/.276
William Contreras 112/.262
Salvador Pérez 110/.243
Willson Contreras 105/.255
Gleyber Torres 104/.265
Lenyn Sosa 102/.273
Eugenio Suárez 101/.234

Miércoles 13 de Agosto de 2025
MLB