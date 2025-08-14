Francisco Álvarez es uno de los bates más calientes de la Liga Nacional (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Álvarez está demostrando que hizo los ajustes necesarios, ya que sus números actualmente con los Mets de Nueva York son realmente brillantes. El receptor venezolano hace unas semanas fue bajado a Ligas Menores y desde su regreso a Grandes Ligas, no ha parado de producir con su madero.

Este pelotero de 23 años está destacando actualmente como uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional y sus números lo respaldan. El equipo de Queens sonríe sin duda con este rendimiento, ya que claramente es lo que esperan día a día de él en el mejor beisbol del mundo.

Francisco Álvarez brilla ofensivamente desde que volvió

Desde que volvió a la alineación de los Mets, Álvarez ha encendido los bates con una producción ofensiva de élite. En este lapso, el receptor venezolano ha registrado una línea ofensiva de .304/.418/.630, con cuatro dobles, un triple y tres cuadrangulares, acompañados por nueve boletos y once ponches. Más allá de los números brutos, su combinación de poder y paciencia en el plato demuestra un enfoque maduro, difícil de encontrar en un jugador de su edad y posición.

El impacto del nacido en Valencia no solo se refleja en sus estadísticas, sino también en su posición dentro de la élite de la Liga Nacional. Su wRC+ de 193 durante este período es el cuarto más alto en todo el circuito, superando a reconocidos sluggers. Para los "Metropolitanos", su regreso ha significado un impulso inmediato en la parte media de la alineación, ofreciendo un bate capaz de cambiar el rumbo de un juego con un solo swing y de embasarse consistentemente para mantener la ofensiva en movimiento.

Tras esta notable racha, Francisco Álvarez registra 43 imparables en 52 juegos en 2025, entre ellos siete dobles, un triple y seis jonrones. Además, cuenta con 19 carreras remolcadas, 20 anotadas y promedio de .249.