El curioso legado que les queda a José Altuve, Salvador Pérez y Mike Trout tras el retiro de Clayton Kershaw

Más allá de los superlativos números que dejará en la gran carpa el zurdo Clayton Kershaw, luego de informar que jugará hasta esta temporada, este brazo cumplió una de las cosas que se ve muy poco en la actualidad y es la de vestir un solo uniforme durante toda su extensa carrera, dejando a tres sucesores que probablemente tampoco cambien de equipo antes de su retiro, dos de ellos venezolanos.

Ante lo cambiario del tema del mercado y el aspecto económico, cada vez son menos los famosos jugadores franquicias, los cuales en otras épocas eran más comunes de ver.

Altuve, Pérez y Trout los más longevos que quedan:

Kershaw se mantuvo por 18 zafras en la MLB, todas ellas evidentemente con los Dodgers de Los Angeles y entre los peloteros activos solamente quedan tres hombres con más de zafras con la misma organización.

Estos tres son: Mike Trout (Angelinos), aunado a los venezolanos José Altuve (Astros) y Salvador Pérez (Kansas City); todos estos sumando 15 campañas con su respectivo conjunto. De estos tres, el único que ya tiene contrato hasta el final de su recorrido con Astros es "Astroboy", sin embargo, lo más probable es que Trout y "Salvy" igualmente lo logren.

Con respecto a los pitchers, los dos que suman más torneos con una misma franquicia son Lance McCullers (Astros) y Aaron Nola (Phillies).

