MLB: Dominicano rompe récord para un novato en los Marlins (+Info)

El receptor Agustín Ramírez ha irrumpido en las Grandes Ligas con una temporada que ya se inscribe en los libros de historia de los Marlins de Miami. Con más de 30 dobles, 20 cuadrangulares y 10 bases robadas, Ramírez se convierte en el primer novato en la historia de la franquicia en alcanzar estas tres marcas en una sola campaña.

Un selecto grupo de leyendas lo acompaña

Además de romper el récord como novato, Ramírez se une a un grupo élite de jugadores que han logrado esta combinación estadística en la historia de los Marlins. Solo seis peloteros lo habían conseguido antes: Cliff Floyd, Derrek Lee, Hanley Ramírez, Gary Sheffield, Giancarlo Stanton y Preston Wilson.

Versatilidad ofensiva y proyección estelar

La temporada de Ramírez no solo destaca por sus números, sino por la manera en que los ha conseguido. Su capacidad para conectar extrabases, producir carreras y robar almohadillas demuestra una versatilidad poco común en receptores, una posición tradicionalmente más defensiva. Con 21 jonrones y más de 30 dobles, ha sido clave en la ofensiva de Miami, incluso en momentos donde el equipo ha enfrentado altibajos en la tabla de posiciones.

Desde su debut, Agustin Ramírez ha mostrado madurez en el plato, liderazgo en el campo y una ética de trabajo que lo proyecta como una figura central en el futuro de los Marlins. Su rendimiento ha sido vital para mantener competitivos a la novena de Miami, y su presencia detrás del plato ha fortalecido el cuerpo de lanzadores.