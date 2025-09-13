¿Novato del Año? Agustín Ramírez despacha el 20 de la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

El receptor dominicano de los Marlins de Miami, Agustín Ramírez, disparó este viernes su vigésimo (20) jonrón de la campaña 2025, en el encuentro ante los Tigres de Detroit y se acerca aún más al premio Novato del Año de la Liga Nacional.

Este es su primer jonrón de los últimos siete enfrentamientos. No bateaba cuadrangular desde el pasado 31 de agosto ante los Mets de Nueva york.

El batazo de Agustín Ramírez

El joven careta se presentó en el homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del actual premio Cy Young de la Liga Americana, el zurdo Tarik Skubal, quien abandonó el juego por presunta lesión. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de una mala cero buena, Skubal dejó una recta de unas 98 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que Ramírez no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Agustín Ramírez tuvo una velocidad de salida de 110.8 millas por hora y recorrió 404 pies de distancia.

Los números

Agustín Ramírez se encuentra en su primera campaña en Las Mayores y con el conjunto de Florida. El receptor dominicano cuenta con línea ofensiva de .228/.286/.415 (Avg/Obp/Slg); en 482 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 110 imparables, 20 cuadrangulares, anotado 64 e impulsado 63. Además, ha recibido 32 boletos y se ha ponchado en 100 oportunidades.