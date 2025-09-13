Aaron Judge muy cerca de los 50 bambinazos por cuarta ocación en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este viernes su cuadragésimo séptimo (47) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Medias Rojas de Boston. Encuentro que se llevó a cabo en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts.

Este es el cuarto jonrón de Judge en los últimos siete juegos y el tercero en juegos consecutivos: dos este jueves ante los Tigres de Detroit. El slugger está a solo tres vuelacercas de los 50 bambinazos por cuarta ocasión en su carrera.

Asimismo, es el trigésimo tercer jonrón ante los Medias Rojas de Boston, la tercera víctima preferida de “El Juez”; y décimo cuarto bambinazo en el Fenway Park, cuarto estadio donde más vuelacerca ha conectado en su carrera.

El batazo de Aaron Judge

El histórico batazo llegó en la parte alta de la primera entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Lucas Giolito. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un outs en la pizarra y en cuenta de cero mala una buena, Giolito dejó una recta de unas 93 millas por hora colgada en la zona de strike, lanzamiento que Judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 112.6 millas por hora y recorrió 468 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1185 hits, 362 jonrones y 817 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .324/.445/.663 (Avg/Obp/Slg); en 491 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 159 imparables, 47 cuadrangulares, anotado 119 e impulsado 101. Ha recibido 105 boletos y 149 ponches.